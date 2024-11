Školáčka bola roky jedinou cestujúcou zabudnutého vlaku. Stanicu zrušili až vtedy, keď zmaturovala

Na železničnej stanici v Japonsku nastupovalo do prichádzajúcich vlakov čoraz menej ľudí. Na trati prestali jazdiť aj nákladné súpravy a keď sa časom rozhodlo, že prevádzkovanie stanice Kyu-Shirataki je zbytočné a najlepšie by bolo, ak by sa úplne zavrela, tamojších tento verdikt nepotešil. Rozhodli sa preto pre krok, ktorý chytí za srdce.

Každý sa počíta

Japonské železnice požiadali, aby stanicu udržali pri živote aspoň dovtedy, kým hŕstka študentov, ktorá sa traťou každý deň vozí, neukončí svoje štúdium. Tento nápad sa železniciam pozdával a napokon privolili. „Ako by som mohol nebyť hrdý na to, že žijem v krajine, ktorá sa takto stará? Každý občan sa počíta,“ cituje jedného z nadšených občanov portál Bright Side.

Japonský vidiek pomaly pustne, železničné stanice uprostred ničoho zívajú prázdnotou, sú ťažko dostupné, populácia starne, chýba pracovná sila a ľudí, ktorí v odľahlých oblastiach potrebujú nastúpiť na vlak, je čoraz menej. Zatiaľ čo japonské vysokorýchlostné vlaky spájajú rušné mestá s malebnými destináciami, staršie linky ako Kyu-Shirataki zaostávajú.

Dojímavé lúčenie