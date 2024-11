Je to najľahšia robota na svete, smeje sa. Najväčší akčný hrdina sa raduje z prekrásnej novinky

Už je z neho trojnásobný dedo. Arnold Schwarzenegger, ktorý sa doposiaľ tešil z dvoch vnučiek, sa dočkal aj vnuka. Synček jeho dcéry Katherine a herca Chrisa Pratta prišiel na svet 8. novembra a dostal originálne meno - Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. Šťastí rodičia o tom informovali na sociálnej sieti a hrdý otec pridal fotografiu s náramkom na ruke, na ktorom má mená všetkých svojich troch detí.

Omotali si ho okolo prsta

Dcéra bývalého guvernéra Kalifornie a známy herec si svoje áno povedali v roku 2019, pričom už v auguste 2020 sa narodila ich prvá dcérka Lyla Maria. O dva roky neskôr v máji 2022 sa ich rodinka znova rozrástla, tentokrát o ďalšiu dcérku Eloisu Christinu. Chris Pratt má ešte syna Jacka z prechádzajúceho vzťahu s herečkou Annou Faris.

Hollywoodska hviezda v rozhovore pre magazín E!News pred časom priznala, že je rozdiel vychovávať dievčatá a vychovávať chlapca. „Omotali si ma okolo prsta. Je to divoké. Nerád zovšeobecňujem na základe pohlavia, ale podľa mojich skúseností sú dievčatá emotívnejšie. Radšej počúvajú príbehy ako zápasia,“ povedal Chris Pratt s úsmevom.

Najľahšia robota na svete

Najnovšie sa teda manželia tešia z prvého syna. „Sme šťastní, že môžeme oznámiť narodenie nášho syna Forda Fitzgeralda Schwarzeneggera Pratta. Mama a dieťatko sa majú dobre a súrodenci sú z Fordovho príchodu nadšení. Cítime sa tak požehnaní a vďační,“ napísali hrdí rodičia na sociálnej sieti a Pratt pridal fotografiu s náramkom na ruke, na ktorom má mená všetkých svojich troch detí.

Pre samotného Arnolda Schwarzeneggera je rodina veľmi dôležitá, on sám je otcom piatich dcér. Svoje vnúčatká si užíva a v šou Jimmyho Kimmela dokonca prezradil, že sa s nimi aj hráva. „Byť starým otcom je najľahšia robota na svete! Pretože keď prídu ku mne na návštevu, hodinu alebo dve sa hrám s Lylou, posadím ju na poníka alebo psíka, ja sa pohrám so psom a po dvoch hodinách odídu. Hotovo, koniec. Je to fantastické, to vám poviem!“ dodal s úsmevom.