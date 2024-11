Myslela si, že jej vynadá, no on jej zachránil život. Výnimočný príbeh manželov dojíma ľudí po celom svete

Od puberty bojovala s duševným zdravím. V jedno popoludnie v roku 2019 sa Charlotte chystala na svoju nočnú zmenu v nemocnici, no už vtedy cítila, že niečo nie je v poriadku. Na ten večer si spomína len matne, vie len to, že sa v priebehu niekoľkých minút jednoducho rozhodla, že svoj život ukončí.

Sadol si vedľa nej

Vydala sa na cestu k železničnej stanici a keď prišla ku koľajisku, zbadala, ako pri nej zastavuje vlak. „Pamätám si, že som videla muža, ktorý vystupoval z vlaku, začal panikáriť a myslela som si, že mi vynadá, “ uviedla Charlotte pre BBC a spomenula si aj na prvé vety, ktorými na ňu Dave prehovoril.

Milo ju pozdravil a len sa spýtal, či má zlý deň. Keď mu odpovedala, že trochu áno, bez zaváhania si k nej prisadol a povedal jej, že sa s ňou bude rozprávať až dovtedy, kým sa nebude cítiť lepšie. Dave sa so Charlotte zhováral asi pol hodinu, kým ju presvedčil, aby zo stanice odišla.

Potreboval o nej vedieť

Hoci bola stále utrápená, súhlasila, že nastúpi do vlaku a on ju odviezol na najbližšiu zastávku, kde ju odovzdal do rúk polície. Charlotte sa na ďalší deň zúfalo snažila nájsť pozorného rušňovodiča, ktorý jej pár desiatok hodín predtým zachránil život. Na sociálnej sieti skontaktovala takmer každého, kto pre železničnú spoločnosť pracoval.

„Pochopila by som, ak by o mne nechcel ani počuť, ale chcela som sa mu poďakovať za to, že si na mňa našiel čas a zaobchádzal so mnou ako s človekom,“ vysvetlila statočná Charlotte. Od jedného z kolegov sa jej napokon podarilo získať telefónne číslo na svojho záchrancu a tomu sa nesmierne uľavilo, keď sa dopočul, že sa jej nič nestalo.