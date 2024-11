Radšej infarkt pri rezni ako pri behu, vravel Pavol. Fanúšikovia premien obdivujú najmä jeho ženu

„Radšej dostanem infarkt pri plnenom rezni ako pri behu,“ smial sa Košičan Pavol, ktorý o svojej nadváhe 166 kilogramov žartoval a nebral ju vážne. Vtipkoval, že jedáva len raz do dňa – od rána do včera. Pavol mal pritom pre nadváhu problémy so spánkom, s bežným pohybom a s rodinou nedokázal aktívne tráviť čas. Jeho váha by možno naďalej dosahovala extrémne čísla, keby po jeho boku nestála manželka Alžbeta, ktorá sa mu na narodeniny rozhodla darovať ten najväčší dar – šancu na nový život. Fanúšikovia šou Extrémne premeny priznávajú, že takého súťažiaceho, akým bol Pavol, ešte nezažili.

Pre energeťáky skončil v nemocnici

„Čo vidí to zje, zje aj deťom. Kúpim keksíky deťom a on ich zje, nemá stopku. Keď je doma niečo zdravšie uvarené, ako kura na prírodno - zje, ale potom si musí dať aj niečo nezdravé - koláč, alebo do hodinky si zavolá pizzu, ktorú zje na posedenie. Energetické nápoje – toľko ich pil, že skončil v nemocnici, začal krvácať z konečníka,“ povedala pred kamerami manželka Alžbeta a ani samotný Pavol sa netajil tým, že miluje jesť.

„Mám sedavú prácu. Robím špeditéra, dispečera pre moju firmu a stále len jem,“ hovoril Paľo a dodáva, že má rád sladké a sladké zase miluje jeho. V živote ho na každom kroku sprevádza humor a ani keď jeho váha stúpla na 166 kilogramov, nebral svoju obezitu alarmujúco.

Najobľúbenejšia zelenina je mäso

„Ja som dovtedy nikdy váhu neriešil, pre mňa to bola len veľká sranda,“ uviedol Pavol, ktorý vnímal realitu úplne inak ako jeho manželka Betka, ktorá mu pre obezitu musela strihať nechty na nohách, museli mať oddelené spálne a ona mala veľké obavy, že jedného dňa jej manžela doženú zdravotné ťažkosti a navždy oňho príde. Alžbeta otvorene priznala, že brala trikrát denne tabletky na psychiku, aby všetko zvládla.

Odhodlaný dvojnásobný otec dostal ako motiváciu k chudnutiu obraz, na ktorom bola ich svadobná foto. Počas premeny bol Pavol ako na húsenkovej dráhe – na jednej strane sa snažil poctivo cvičiť, no na druhej strane si doprial jedlo, ktoré by nemalo v jeho jedálničku čo robiť.