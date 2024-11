Osobný strážca princeznej Diany otvorene prehovoril: Za jej zbytočnú smrť môžu tri bezpečnostné chyby

Keď princeznú Dianu odvážala sanitka z miesta nehody, bola nažive a pri vedomí. Aj napriek všetkej snahe doktorov zachrániť princeznej život, bola 31. augusta 1997 o 3:57 ráno vyhlásená za mŕtvu. Od tragickej smrti princeznej z Walesu uplynulo 27 rokov a hoci okolo tragickej nehody ešte aj dnes vznikajú nové konšpirácie, jej dlhoročný osobný strážca Ken Wharfe si je istý, že za jej predčasnú smrť mohli tri bezpečnostné zlyhania.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2610480049202815&set=a.926866075476766

Náročná rola

Ken Wharfe je dnes jedným z popredných britských kráľovských komentátorov a expertov na bezpečnosť kráľovskej rodiny. Od roku 1986 bol bodyguardom princov Williama a Harryho a o dva roky neskôr sa stal osobným ochrancom princeznej Diany. „Bola to náročná rola, ale úžasná príležitosť,“ priznal v dokumentárnom filme The Bodyguard's Story Ken Wharfe, ktorý stál po Dianinom boku do roku 1993. Prežil s ňou aj náročné obdobie nevery, kedy podľa jeho slov Diana naivne verila, že vzťah jej manžela Charlesa a Camilly skončí.

„Pre mňa niet pochýb o tom, že Diana milovala Charlesa. Povedala mi to opakovane,“ spomínal bodyguard princeznej, ktorá rok po oficiálnom rozvode tragicky zomrela pri autonehode v Paríži spolu so svojím partnerom Dodim Al-Fayedom. Hoci v tom čase už Ken Wharfe nebol jej osobným strážcom, je si istým, že práve tri bezpečnostné zlyhania viedli k princezninej smrti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=873587744936195&set=a.468327175462256

Al-Fayeda považoval za darebáka

Ken Wharfe v minulosti princeznú Dianu varoval aj pred rodinou Al-Fayedovcov, najmä pred egyptským miliardárom Mohamedom, jej potenciálnym svokrom. V tom čase ešte svet netušil o obvineniach vyše 37 žien z celého sveta, ktoré miliardára obviňovali zo sexuálnych útokov, no Ken Wharfe vedel, že v tejto rodine nebolo všetko s kostolným poriadkom.

Osobný strážca princeznej Diany mal k dispozícii správu ministerstva obchodu a priemyslu z roku 1990, ktorá odhalila ako si Al-Fayed vymýšľal príbehy o svojom pôvode, bohatstve a obchodných záujmov. „Povedal som jej, že je v podstate darebák a že kráľovnej by ich vzťah sťažil život,“ hovoril pre Daily Mail Ken Wharfe, ktorý však vedel, že po rozvode s Charlesom už Diana nie je povinná dodržiavať pravidlá paláca. Práve správanie Dodiho Al-Fayeda malo byť podľa bodyguarda Wharfa jedným z dôvodov, prečo princezná z Walesu umrela predčasne.