Po šesťdesiatke zatúžil po deťoch so Slovenkou. Ibrahim Maiga po ťažkej nehode pochopil, o čom je život

„Sedí bača pri ohníčku hréje sa, hreje sa. Pozerá sa medzi nohy sméje sa, smeje sa." Kto by si nepamätal tento svojský hit, ktorý svojho času spieval Slovákom Ibrahim „Ibi" Maiga. Vysmiaty Afričan žil v našej krajine dlhé roky a okrem pesničiek ako Čierna Bača či Ibi Yoyo sa zapísal do našich sŕdc aj účinkovaním v legendárnej komédii Fontána pre Zuzanu, kde si zahral postavu Vápna. Ibi prežil búrlivý život a v jednom momente sa druhý raz narodil.

Foto: Instagram @ibi.maiga

Ako sa má dnes? To vie len málokto. Občas sa zviditeľní kontroverznými vyjadreniami. Posledné roky žije v metropole Mali, kde sa stará o 80-ročnú mamičku a dve deti, Fatimku a Omarka. Obaja sú športovo nadaní a sú podľa jeho slov najväčším šťastím, aké ho v živote stretlo. Ženy boli pre Ibiho vždy istým prekliatím, ale on hľadanie pravej lásky nikdy nevzdal. Ako nedávno priznal, osudovú lásku by si chcel nájsť na Slovensku a chcel by s ňou mať i ďalšie deti. Toto je jeho príbeh.

Aká má byť žena jeho srdca

Aj na dobrú partnerku však treba mať šťastie, nestretnete ju len tak automaticky. Ibi Maiga o tom vie svoje. „So ženami je to, ako môj tatino hovorieval, lotéria. Musíš mať šťastie,“ povedal pred rokom týždenníku Plus 7 dní. „Pekná tvárička a postava nestačia. Potrebujem vedľa seba ženu, s ktorou sa budeme vo všetkom dopĺňať. Mnohé si myslia, že stačí, ak mi roztiahnu nohy. To je všetko, čo vedia ponúknuť. Také však nájdem hocikde,“ vyjadril sa sebavedomo a opísal i ženu, akú ženu hľadá.