Antibiotiká nezaberajú, operovať ho nemôžu. Peter potrebuje pomoc, aby zvládal každodenný život

Pred rokmi utrpel ťažký úraz chrbtice, ktorý mu trvalo poškodil nervy a pripravil ho o plnú pohyblivosť nôh. „Mal som dosť čo robiť, aby som sa opäť naučil chodiť,“ povzdychol si 40-ročný Peter s tým, že to nebola jediná rana, ktorú mu osud uštedril. Najhoršou je zápal kostnej drene, osteomeylitída, ktorá mu postupne napáda kosti, rozožiera ich a ohrozuje jeho život. Aj keď na jeho stav neexistuje liečba, túži zabojovať a postarať sa o svoju mamu. Prosí o pomoc.

Antibiotiká nezaberajú, operovať ho nemôžu

„Mám 40 rokov, pred mnohými rokmi som mal ťažký úraz chrbtice, pričom mi poškodenie nervov postihlo nohy a mal som dosť čo robiť, aby som sa opäť naučil chodiť. Pridružili sa k tomu aj iné ochorenia, ale to najhoršie až v poslednej dobe. Zápal kostnej drene, osteomeylitída,“ rozpráva svoj príbeh Peter, ktorému nezaberajú antibiotiká a lekári jeho problém pre nebezpečenstvo rýchlejšej progresie infekcie nedokážu riešiť ani operačne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XUhNoswydoLaiSZLCRzQUoAwhbtJ5kWUtBwLkfp2VTv6Dws7cvsKLAkC4SDWrZdPl&id=61551967427021

„Tohto ochorenia by som sa najradšej zbavil, ako každý racionálne uvažujúci človek, no musel som sa zmieriť s krutou realitou. Jednoducho povedané, musím s tým žiť, vediac, že to bude čoraz horšie, až to raz napadne celé telo,“ dodáva so smútkom muž, ktorý sa napriek bolesti neprestajne stará nielen o seba, ale aj o svoju mamu. Aj tá má totiž podlomené zdravie a nedokáže už zabezpečovať chod domácnosti.

Prosí o pomoc