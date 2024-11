Život jej zmenilo osudové stretnutie v krčme. Táto dievčina mala životný plán B, ale nikdy ho nevyužila

Keď bola prváčkou na základnej škole, vyhrala okresné kolo v recitovaní a aj napriek tomu, že mala v rodine mnoho pedagógov, doma jej učiteľstvo nikto nevnucoval. Zapísala sa do všetkých krúžkov a po rokoch v dramatickej družine sa rozhodla, že skúsi herectvo. Zo školy jej prišiel list, v ktorom stálo, že dievčinu prijímajú, preto svoj plán B v podobe štúdia nemčiny a taliančiny odsunula na vedľajšiu koľaj. Jej najväčším snom sa zrazu stalo účinkovanie na doskách Národného divadla, no aj to sa podľa nej podarilo len vďaka jedinej udalosti.

Spoznávate dievčinu na obrázku?