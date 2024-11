Spoznali sme najsexi muža sveta. Hviezdny herec tomu nemohol uveriť, potom pridal krásne vyznanie manželke

Dámy a páni, toto je on. Po minuloročnom víťazovi, ktorým bol herec Patrick Dempsey alias neurochirurg Derek „McDreamy“ Shepherd zo seriálu Klinika Grace, sa tohtoročným Najsexi mužom sveta stala tiež seriálová hviezda - herec John Krasinski, ktorý je televíznym divákom dobre známy ako Jim Halpert zo seriálu The Office. Informuje o tom magazín People.

Doma boli nadšení

Keď sa dozvedel, že ho korunujú za najsexi muža na svete, známy herec si vraj nebol úplne istý, čo si má o tom myslieť. „Neprebúdzam sa totiž s tým, že premýšľam, či toto je deň, kedy sa stanem najsexi mužom sveta. A predstavte si, že áno, bol to ten deň, kedy ste to urobili. Naozaj ste mi zdvihli latku,“ uviedol s úsmevom John Krasinski pre magazín, ktorý bol založený v roku 1974 a titul najsexi muž sveta udeľuje od roku 1985.

Umelec tiež prezradil, že aj doma boli z tejto novinky všetci nadšení. Štyridsaťpäťročný herec je manželom herečky Emily Blunt a otcom dcér Hazel a Violet. Všetci spoločne žijú v newyorskom Brooklyne. „Keď som jej to povedal, mala z toho obrovskú radosť,“ povedal John o svojej manželke.

Prinúti ma to robiť viac domácich prác

Herečka dokonca zavtipkovala, že ak by jej manžel dostal aj nejakú korunu, tak by dom vytapetovala obálkou magazínu. „Máme to na kamere? Pretože to je ako záväzná zmluva. Nebude to vôbec zvláštne, deti to budú milovať,“ smiala sa.