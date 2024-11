Mám sedem detí, no aj tak ušetrím tisícky ročne! Triky tejto šikovnej mamičky ocenia aj Slováci

Udržať domácnosť s viacerými deťmi nie je jednoduché – to vie každá rodina. Pre 36-ročnú Tess Giddingsovú, mamu siedmich detí, je však šetrenie nielen nevyhnutnosťou, ale aj umením. S jej trikmi dokáže každý rok ušetriť tisíce eur na energiách a potravinách, a to bez toho, aby sa musela vzdať svojho komfortu či dokonca zábavy pre celú rodinu.

Tess je mamou siedmich detí: 18-ročného Jacoba, 16-ročnej Savannah, 14-ročnej Amiah, 12-ročného Ziona, deväťročnej Nevaeh a sedemročných dvojčiat Hezekiaha a Leviho. S početnou rodinou tak musí šetriť na všetkom, čo sa dá, no aj napriek tomu dokáže zabezpečiť všetko potrebné. A to bez dlhov či obmedzovania komfortu pre každého jedného člena. Ako prezradila pre What's The Jam, ročne vraj ušetrí v prepočte 3 600 eur. Viaceré jej rady vieme oceniť v ťažkej situácii aj my, Slováci.

6. Päťminútová sprcha

Jedným z Tessiných jednoduchých trikov je obmedzenie času, ktorý členovia rodiny trávia v sprche. Každý má presne päť minút. „ Všetci sa sprchujeme denne, ale často je to super rýchle. Je to dostatok času na rýchle umytie tváre, tela a vlasov, ak je to potrebné, " vysvetľuje sedemnásobná mama, ktorá týmto trikom nielen zníži účty za vodu, ale pomáha aj pri šetrení energie, ktorá by inak bola potrebná na jej ohrev.

5. Netradičné kúrenie

S rastom cien zmenila aj spôsob vykurovania v dome. Kúrenie necháva zapnuté celý deň, pretože sa jej to podľa jej slov oplatí viac ako ho neustále vypínať a zapínať. „Neustále udržiavanie kúrenia na nastavenej teplote v skutočnosti vyjde lacnejšie, ako zapínanie a vypínanie kúrenia v nastavených časoch. Je to preto, že zakaždým, keď je vypnuté, musí pracovať tvrdšie, aby znova vykúrilo celý dom, keď sa ochladí. Je lepšie mať kúrenie nastavené celý deň na približne 18 stupňov – a udrží vás a vašu rodinu dlhšie v teple," vysvetľuje.

4. Šikovná náhrada prania