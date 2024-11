Intuíciu zapája aj počas varenia. Miriam Kalisová pri experimentovaní objavila dokonalú verziu bábovky

Palacinky alebo lievance doma nikdy nerobili podľa receptu, a tak Miriam Kalisová dodnes pripravuje jedlo intuitívne. „Veď viem, čo tam ide, tak to tam šupnem, a keď vidím, že je to riedke, tak tam pridám múku. Pre mňa je to taká prirodzená vec, že tomu nerozumiem, načo na to treba návod,“ zamýšľa sa pre magazín Active beauty známa moderátorka.

Našla šťastie

Na sociálne siete často pridáva vlastné recepty, ktorými inšpiruje mnohých domácich kuchárov aj kuchárky, a to aj napriek tomu, že ju najviac teší, keď si môže doma napiecť bez toho, aby musela celý postup dokumentovať.

Dlho si myslela, že musí pôsobiť dokonale, vynakladať v živote veľké úsilie a lásku si zaslúžiť. Obľúbená televízna tvár však rýchlo pochopila, že šťastie nájde až vtedy, keď sa prestane sústrediť na to, čo od nej chcú ostatní, a zameria sa na vlastné potreby. „Lebo keď budem spokojná a šťastná ja, tak potom môže byť šťastné a spokojné moje okolie,“ myslí si.

Aktuálne sa vyžíva vo svojom bábovkovom období, v kuchyni často skúša všemožné kombinácie, ktoré by sa v tomto recepte dali pospájať a mrkvovo-orechová verzia s acidofilným mliekom zatiaľ jednoznačne vyhráva. „Táto je fakt pecková,“ píše vo svojom príspevku na sociálnej sieti a zároveň upozorňuje, že pri príprave cesta treba pracovať obzvlášť rýchlo.

Bábovka podľa Miriam Kalisovej