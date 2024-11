Nechce, aby dcéra plakala nad jej hrobom. Marta Jandová zdedila gén Jolie a urobila dôležité rozhodnutie

„Keď máte strach zo smrti, urobíte pre liečbu všetko,“ hovorí Marta Jandová, ktorej rakovina zobrala v živote priveľa. Keď mala 17 rokov, na rakovinu zomrela jej mamička a rovnakej chorobe podľahol aj jej brat Petr, ktorý s nádorom na mozgu statočne bojoval takmer 10 rokov. V relácii Showtime teraz česká speváčka priznala, že aj ona podedila takzvaný „gén Jolie“ BRCA1, ktorý nesie meno po slávnej herečke. Rovnako ako Angelina Jolie, aj Marta Jandová urobila dôležité rozhodnutie a nechala si odstrániť prsia aj vaječníky. Pre všetky ženy má dôležitý odkaz.

Prevencia na prvom mieste

„Časť našej rodiny ma poslala k lekárovi na genetické testy. Išla som tam a zistila som, že mám jednu genetickú chybu, rovnako ako Angelina Jolie,“ povedala otvorene speváčka. Priznala, že rakovinu majú rozšírenú v celej ich rodine, no najviac ju zasiahla smrť jej mamičky, ktorá zomrela na rakovinu vaječníkov ako 46-ročná. „Ja som potom chodila na kontroly asi každé dva mesiace, mala som veľký strach, že umriem aj ja,“ spomínala Marta Jandová, ktorá je veľkou zástankyňou prevencie.

„Prevencia je to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť. Veľa ľudí hovorí: Ja nechcem, ak to mám, tak to ani nechcem radšej vedieť. Lenže ja som to zažila u môjho brata. Keď potom človek začína mať zo smrti strach, zrazu by pre liečbu urobil úplne všetko, ale to je väčšinou už neskoro. Snažím sa všetkých okolo mňa prehovoriť k tomu, že je naozaj lepšie na chorobu prísť skoro, keď s tým človek ešte môže bojovať a niečo urobiť,“ hovorila pre iDNES.cz speváčka. Teraz otvorene prehovorila o tom, že v rámci prevencie si nechala odstrániť prsia aj vaječníky. Testy podľa nej ukázali, že riziko vzniku rakoviny je v jej prípade veľké.

Gén Jolie

V Martinom prípade má riziko vzniku rakoviny vaječníkov okolo 60 percent a riziko vzniku rakoviny prsníkov 80 až 90 percent. Toto riziko nechcela podstúpiť a preto urobila rovnaké rozhodnutie ako pred rokmi Angelina Jolie.