Túžil sa stať farárom, no jedna vec ho vydesila. Z chlapčeka v čiapke napokon vyrástla televízna hviezda

Keď bol malý, často chodil do kostola. Miništroval, absolvoval aj birmovku a od jeho veľkého farárskeho sna ho delila jediná vec. Tamojší kňaz totiž na hlave nosil malú čiapku, pod ktorou skrýval holú časť hlavy. Chlapček z fotografie si preto myslel, že tak musí vyzerať každý pán farár a bál sa, že ak by sa aj on jedným stal, museli by mu v strede hlavy vystrihať dieru.

Spoznávate chlapca z fotografie?