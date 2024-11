Neveril, že existuje vzťah bez klamstva a podvádzania. Dag Palovič je po 15 rokoch pripravený na lásku

Kedysi túžil mať rodinu aj deti, no keď si uvedomil, že vzťahy nefungujú, roky si hovoril, že v žiadnom prípade vzťah nechce. Dnes je všetko inak a Dag Palovič je po pätnástich rokoch slobodného života pripravený na záväzok. V rozhovore pre týždenník Život porozprával viac o tom, prečo sa tak rozhodol a bez čoho si vzťah nevie predstaviť.

Prišiel o nohu

Životný príbeh bývalého moderátora a v súčasnosti aj mentálneho kouča je viac než zaujímavý a inšpiratívny. Po osudnej nehode pred dvoma rokmi sa totiž po druhý raz narodil a je za to vďačný. Keď sa v auguste 2022 viezol na motorke, narazilo do neho auto. Pri náraze utrpel vážne zranenia a len málokto veril, že to prežije. Musel sa zmieriť aj so smutným následkom nehody, keď prišiel o nohu.

Dnes sa však už z toho smeje: „Ale ja mám nohu. Titánovú,“ tvrdí s úsmevom Dag. To, že sa dlhé roky predtým zaoberal nastavením svojej mysle a dlhodobo na tom tvrdo pracoval, mu po nehode dosť pomohlo.

Naše vzťahy sú postavené na pominuteľných atribútoch

Pätnásť rokov tiež Dag Palovič žije život slobodného mládenca. Podľa neho sa tak rozhodol z vlastnej vôle, aj keď predtým partnerku mal. Je totiž presvedčený o tom, že väčšina vzťahov v dnešnej spoločnosti nefunguje.

„Pre mňa vzťah znamená, že nezvýšiš hlas, nepohádaš sa, nezakričíš, nepoužiješ fyzické ani psychické násilie. Je postavený na úcte, rešpekte a tolerancii, trvalých hodnotách. Naše vzťahy sú postavené na príťažlivosti, sexualite, kráse, fyzickom vnímaní tela, pominuteľných atribútoch. Vo vzťahoch si klameme, podvádzame sa, chceme druhého manipulovať, ovládať, vlastniť, žiarlime, vyčítame si minulosť,“ hovorí Dag Palovič a dodáva, že vzťah si vie predstaviť jedine bez týchto vecí.

Chodí po svete s otvoreným srdcom