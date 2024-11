Kvôli osudovej láske sa vzdala hviezdnej kariéry. Svadbu Grace Kellyovej si pozreli desiatky miliónov ľudí

Bola manželkou monackého kniežaťa Rainiera III, predtým populárnou americkou herečkou. Predstavila sa v známom westerne Na pravé poludnie (1952) alebo v Hitchcockových filmoch Vražda na objednávku (1954) či Okno do dvora (1954). Za úlohu vo filme Dievča z vidieka (1954) získala Oscara. Dnes (12. novembra) uplynie od narodenia bývalej herečky a monackej kňažnej Grace Patricie Kellyovej 95 rokov.

Na nedatovanej archívnej snímke americká herečka a neskoršia monacká kňažná Grace Kellyová v šatách z filmu Chyťte zlodeja. Foto: TASR/AP

Túžila byť herečkou

Narodila sa 12. novembra 1929 vo Philadelphii. Už ako dievča zatúžila stať sa herečkou. Úspešnej rodine Kellyových ani odvetvie filmového priemyslu nebolo vzdialené. Jeden z otcových bratov bol komediálnym hercom a druhý zas držiteľom Pulitzerovej ceny za drámu, uznávaným scenáristom, režisérom a dramatikom.

Grace Kelly vo filme Na pravé poludnie (1952). Foto: Wikipedia.org

Po absolvovaní strednej školy sa v roku 1947 Grace presťahovala do New Yorku kde začala kariéru modelky. Potom navštevovala herecké kurzy na newyorskej The Neigborhood Playhouse School of the Theatre New York a pokúšala sa uspieť na divadelných doskách. V roku 1949 sa pokúsila o divadelný debut na Broadway. Nevynechala ani pôsobenie v newyorskej televízii kde sa v priebehu roku 1950 objavila v niekoľkých epizódnych rolách v rôznych TV seriáloch.

Celosvetová sláva

O rok neskôr sa presťahovala do Los Angeles, kde debutovala ako 22-ročná vo filme režiséra Henry Hathawaya Štrnásť hodín (1951). Známou sa stala aj vďaka postave Dulciney v historickom seriáli Don Quijote (1952). V tom istom roku stvárnila postavu novomanželky Amy Kaneovej v dnes už kultovom westerne Na pravé poludnie (1952).

Grace Kelly v roku 1954. Foto: Wikipedia.org/Paramount

Film nakrútil Fred Zinnemann – špecialista na thrillery a napätie. Snímka bola v roku 1952 ocenená štyrmi Oscarmi (najlepší herec v hlavnej úlohe – Gary Cooper, najlepší scenár, najlepšia pôvodná a prevzatá hudba). Nasledoval dobrodružný komediálne ladený príbeh o ľúbostnom trojuholníku Mogambo(1953). Americká filmová akadémia ocenila herecký výkon Grace Kellyovej nomináciou na Oscara v kategórii herečka vo vedľajšej úlohe.