Toto sú potraviny, ktoré by pediatri svojim deťom nikdy nedali. Posledné im pritom doprajú mnohí z nás

Aj keď deťom nedokážeme zakázať všetko, mali by sme sa o to aspoň pokúsiť.

Hoci si pred narodením detí mnohí rodičia predstavujú, že im doprajú len to najlepšie a rozhodne sa vyhnú všetkým nezdravým potravinám, realita ich často poriadne prekvapí. Aj keď deťom nedokážeme zakázať všetko nezdravé, ako uvádzajú skúsení pediatri pre portál HuffPost, existujú jedlá, ktoré by svojim deťom ani oni sami nikdy nenaservírovali. Niektoré im však doprajú mnohí z nás.

6. Konzervované jedlá

Jedlá z konzervy nie sú žiaden nutričný zázrak, no napriek tomu dokážu mnohým rodičom niekedy ušetriť trochu času. „Ako malá som na obed často jedla hotovú bolonskú omáčku z konzervy, alebo napríklad instantné rezance, ale svojim deťom také jedlá zásadne nedávam,“ hovorí detská lekárka Candice Jonesová. Je to predovšetkým preto, že obsahujú príliš veľa soli a tiež nevhodných tukov. Pozor na ne.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash, @Nico Smit

5. Tvrdé cukríky

Ďalšou diskutovanou témou medzi pediatrami sú aj sladkosti. „Umiernenosť, rozmanitosť a rovnováha sú kľúčom k zdraviu výživy a celkovému zdraviu tela,“ hovorí detská pohotovostná lekárka Christina Johnsová. Napriek tomu sú tvrdé cukríky niečo, čo svojim vlastným deťom nikdy nedáva. „Obsah cukru v tvrdých cukríkoch je značný a prispieva k tvorbe zubného kazu a odlupovaniu skloviny. Je to tiež nebezpečenstvo udusenia, takže ak by som mal zakázať jednu vec, mohlo by to byť toto,“ dodáva.

Foto: Freepik, @wirestock

4. Energetické nápoje

Aj keď sa pediatrička Yami Cazorla-Lancasterová z amerického Washingtonu snaží nedémonizovať ani neodsudzovať žiadne jedlo, existuje jeden bežne konzumovaný nápoj, na ktorý svoje deti upozorňuje. „Energetické nápoje môžu byť nebezpečné a majú u detí nepriaznivé účinky,“ vysvetľuje.

Neodporúča, aby deti konzumovali kofeín vo všeobecnosti, pretože je to stimulačná droga a môže viesť k závislosti, ale najmä energetické nápoje môžu mať vážne následky. „Nie sú regulované a môžu obsahovať veľmi vysoké dávky kofeínu okrem iných potenciálne škodlivých látok, ktoré môžu viesť k predávkovaniu kofeínom, nespavosti, srdcovým účinkom, záchvatom a dokonca smrti,“ varuje doktorka.