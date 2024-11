Išiel zo školy, keď ho zrazilo auto bez vodiča. Pomôžme Tomáškovi vrátiť sa medzi najbližších a kamarátov

Má desať rokov a všetko mal pred sebou. Nečakane ho však zrazilo zaparkované auto. Nehoda zmenila život Tomáškovi a celej jeho rodine. Už dva mesiace leží v nemocnici a pred sebou má dlhú cestu k rekonvalescencii. Na to, aby sa vrátil do života a k svojím kamarátom do školy, potrebuje intenzívne rehabilitácie. Rodina preto založila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk

Všetko sa odohralo v septembri, keď sa len 10-ročný Tomáško vracal zo školy. Zaparkované auto sa náhle rozbehlo bez vodiča, nabúralo a chlapca vtiahlo pod kolesá. Tomáš skončil s vážnymi zraneniami v nemocnici.

Malý bojovník má za sebou už päť operácií a hoci jeho stav sa postupne zlepšuje, cesta k uzdraveniu bude ešte dlhá. K tomu, aby sa vrátil k životu pred nehodou, musí absolvovať intenzívne rehabilitácie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=900483168854063&set=a.584911437077906

„Ako rodičia veľmi túžime, aby náš syn mohol opäť chodiť do školy behať, hrať futbal a vrátiť sa späť k svojím kamarátom,“ hovorí Tomášova mama Lenka. „Začíname pomaly rehabilitovať v nemocnici na lôžku, ale radi by sme sa s Tomáškom dostali na rehabilitačný pobyt.“

Tomáškova rodina preto založila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk, kde prosí o pomoc ľudí, ktorí by chceli podporiť Tomáškovo uzdravenie a návrat do normálneho života. Každý príspevok ich posúva bližšie k tomu, aby sa ich milovaný syn mohol opäť postaviť na nohy a žiť bez obmedzení.