Mal lásku svojho života a žil ako v rozprávke. List na rozlúčku Dušan Pašek nechal trom dôležitým ženám

V liste na rozlúčku boli podľa jeho manželky frázy, ktoré by nikdy nepovedal.

„On bral všetko s nadhľadom. Dobre sa mu žilo. Bol šťastný, lebo docielil všetko, čo chcel,“ hovorili o Dušanovi Pašekovi staršom jeho rodičia. Jeho najbližší dodnes neveria, že si taký šťastný človek, večný optimista s nákazlivým úsmevom, chcel sám siahnuť na život. Dušan Pašek nikdy nič nedostal zadarmo, za svoj úspech celý život tvrdo bojoval a aj pred osudnými 26 rokmi mal veľké sny a plány. Podľa jeho druhej manželky Ľubice prežívali lásku svojho života a žili ako v rozprávke.

Mal to už ako dieťa

„Konečne syn v rodine!“ povedala si Irma Pašeková s manželom Milanom, keď sa do rodiny plnej sesterníc narodil prvý chlapec. Od začiatku v ňom rodičia videli športovca a hoci oni sami nešportovali, dali ho na gymnastiku. Počas jedného verejného korčuľovania si ho ako 11-ročného všimol tréner hokejového mládežníckeho tímu Pavol Siroťák, ktorý už v ten moment vedel, že sa pozerá na zjav.

Siroťák nechcel od chlapcov v tíme len to, aby boli dobrými hokejistami, ale aj dobré známky, slušnosť a ľudskosť, aby doma pomáhali rodičom a aby chodili spať pred deviatou. Dušan bol od prvého tréningu ambiciózny.

Foto: Reprofoto Radosť zo života

„Mal to, čo majú len naozajstné osobnosti, ktoré čaká veľká budúcnosť – neuveriteľnú vôľu, zmysel pre detail a zodpovednosť. On to mal už ako dieťa,“ hovoril v relácii Radosť zo života tréner Pavel Siroták a dodal, že Dušan Pašek nebol 100-percentný talent, všetko si oddrel svojím detailným prístupom. Aj keď bol na ľade individualista, spoluhráči ho milovali, lebo vždy sršal humorom, každého rozosmieval a tým si vedel získať aj protihráčov.

Foto: Reprofoto Radosť zo života

Optimista s úsmevom

„Na ľade bol dravší a v súkromí to bol taký optimista, ktorý mal vždy úsmev na tvári a všetko si týmto úsmevom vybavil. Aj keď bol naňho niekto nahnevaný a videli ho s tým jeho optimistickým úsmevom, tak vybavil viac, než keby zvýšil hlas,“ priznala v relácii mamina Irma Pašeková, ktorá vstávala každé ráno o pol piatej, aby bol Dušan na tréningu, no z jeho hokejovej kariéry sprvu nebola nadšená. Bála sa o jeho zdravie. Hokej je tvrdý šport a keď pri jednom zákroku prišiel o štyri zuby a zlomili mu čelusť, rodičia to ťažko prežívali.

Dušan Pašek ale vynikal húževnatosťou a súťaživosťou, ktorou vraj niekedy išiel až na nervy. Vďaka týmto vlastnostiam sa ako 17-ročný predstavil v lige a v roku 1979 získal so Slovanom prvý klubový titul majstra ČSSR. Pre Bratislavu sa stal legendou a tribúny číslo 22 milovali. „Ceco banán!“ skandoval celý štadión, keď sa Pašeka snažili vyhecovať, aby dal gól.

Fanúšičky jeho sobáš oplakali

V deň, keď sa ženil s prvou manželkou Saškou, bol vraj v Bratislave dopravný kolaps a tisíce jeho fanúšičiek jeho „áno“ oplakali.