Od nej miluje všetko. Obľúbené jedlo Tomáša Maštalíra dokáže pripraviť iba najlepšia kuchárka na svete

Nemá sociálne siete, nerád dáva rozhovory a o sebe hovorí, iba keď musí. Tomáš Maštalír uznáva, že mu nie je prirodzené deliť sa o svoj život s inými ľuďmi. Obľúbeného slovenského herca mohli fanúšikovia prvýkrát lepšie spoznať vďaka úspešnej šou Všetko je možné, kde prezradil aj to, aké je jeho obľúbené jedlo. To pochádza z kuchyne ženy, pre ktorú je najdôležitejšie, aby bol spokojný.

Aký je v skutočnosti

Tomáš Maštalír v rozhovoroch otvorene hovorí, že nie je extrovertný človek a preto narozdiel od mnohých jeho kolegov dodnes nemá ani sociálne siete, na ktorých by ľuďom ukazoval svoje bežné dni.

„Ja som sa rozhodol ich nemať, pretože nie som nejaký ‚zdielny‘ človek a nemám potrebu sa všade fotiť a ukazovať ľuďom, čo som raňajkoval, kde som bol, čo som si obliekol a tak. Ale netvrdím, že je to zlé. Pre ľudí, čo to robia dobre, je to slobodná voľba. Tak ako tá moja, že to nepoužívam,“ povedal pre iDNES.cz.

Herec prekvapil fanúšikov, keď sa objavil v zábavnej šou, kde ukázal svoju komickú tvár a kde naňho kolegovia prezradili, aký v skutočnosti je. Tomáš Maštalír nemiluje iba svoju rodinu, divadlo, rýchle autá a adrenalín, ale aj jedlo, o ktorom dokáže hovoriť hodiny.

Najobľúbenejšie jedlo

„Tomáš obsesívne rozpráva o jedle, najmä o makových rezancoch. Ja viem, nevyzerá na to, ale kdekoľvek som s ním bola, vždy mi povedal – počúvaj, dnes som mal také rezance, kde boli tie zrniečka posypané tak správne. No dvojhodinový stand-up o jedle,“ prezradila Petra Polnišová na svojho kolegu v šou Všetko je možné.