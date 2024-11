Mám zvýšenú hladinu hormónu, oznámila a ich život sa zmenil. Misska Vágnerová a Juraj sú ako oheň a voda

Život občas píše tie najzaujímavejšie milostné príbehy. Veronika Vágnerová, v minulosti Husárová, mala len 16 rokov, keď stretla svoju osudovú lásku. Atraktívna brunetka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala po tom, ako v roku 2006 získala titul najkrajšej ženy na Slovensku, to v tom čase samozrejme netušila.

A cesta do bezpečného manželského náručia ešte mala byť dlhá a strastiplná. Kým sa totiž rozhodli zobrať, s Jurajom sa trikrát rozišli. Až po jedenástich rokoch napokon Veronika pred oltár konečne dokráčala, aby tam vyslovila svoje áno. Dnes je ich vzťah omnoho silnejší ako kedykoľvek predtým, milujú sa už takmer 20 rokov.

Foto: Wikimedia Commons, Rosengurtt

Navzájom sa tipovali za víťazku

Veronika Vágnerová sa narodila v roku 1987 v Komárne a v detstve sa vraj nerada učila. Preto chcela byť podľa vlastných slov smetiarkou, prezradila to v rozhovore pre denník Sme.

Neskôr snívala o tom, že sa presadí v šoubiznise. Písal sa rok 2007, keď jej v dvadsiatich rokoch položili na hlavu korunku krásy a jej sen sa pomaly ale isto začal napĺňať. Vo víťazstvo v Miss vraj dúfala, no tip na víťazku mala Veronika iný. „Tipovala som Romanu Škamlovú a ona zase tipovala mňa. Takže sme si to tak vymenili,“ uviedla v tom čase v rozhovore pre agentúru SITA sympatická brunetka.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bola na seba prísna

Po víťazstve na Miss sa jej život síce zmenil, Veronika nezískala hviezdne maniere. „Skôr som bola na seba prísna,“ spomínala v rozhovore pre týždenník Život.

A hoci v tom čase študovala aj právo a školu chcela dokončiť, rozhodla sa venovať aj modelingu. „Rada by som v tom pokračovala. Mám externé štúdium, dá sa to s modelingom skĺbiť. Verím, že sa mi to po Let´s Dance podarí,“ dodala ďalej. V obľúbenej tanečnej súťaži sa Veronika neobjavila náhodou.

Ako z amerického filmu