V koryte videl plávať všetko. Igora Kmeťa mladšieho pri potope vo Valencii zachránila chladná hlava

Po štyridsiatke potreboval zmenu a tak si začal budovať nový život v Španielsku. Hudobník Igor Kmeťo mladší si krajinu obľúbil najmä kvôli ľuďom, ktorí majú podobnú energiu a rovnako ako on sa nechcú náhliť životom. V Španielsku, kde našiel svoj druhý domov, bol teraz svedkom ničivých povodní, ktoré si vyžiadali vyše 220 mŕtvych a desiatky nezvestných. On sám prežil desivé potopy najmä vďaka chladnej hlave.

Na Slovensku si sami robíme zle

Obľúbený hudobník neemigroval z ekonomických ani politických dôvodov. Vraj ako umelec potrebuje načerpať novú inšpiráciu. „Ak sa chcem s ľuďmi podeliť o niečo pekné, sám musím niečo pekné zažiť. Vybral som si krásnu krajinu a nasávam to do seba,“ vysvetlil pre PLUS 7 DNÍ Igor Kmeťo mladší, ktorý sa najskôr plánoval presťahovať na juh Francúzska, no nakoniec ho očaril Pyrenejský polostrov. Zobrať celý svoj život a začať v cudzom svete odznova podľa neho nie je vždy jednoduché.

V cudzine mu nakoniec pomohla mentalita miestnych. „Na Slovensku sa máme veľmi dobre a zlú náladu si robíme sami. V Španielsku všetci jazdia na starých autách a sú spokojní, u nás jazdia na nových a sú nespokojní. Španieli si vedia užiť dobrú hudbu, dobré jedlo. U nás idete večer von a prídete do mesta duchov,“ povedal otvorene Igor Kmeťo mladší, ktorý sa na Slovensko vracia najmä kvôli rodine a koncertom.

Zo sekundy na sekundy

Do Španielska sa teraz vracal autom v čase, keď sa na južanov rútili povodne, aké tam ešte nezažili. Do prímorského mestečka Capte, kde cestoval za vidinou kúpy nového bytu, s partnerkou ani nedorazili. Podľa jeho slov ušli hrobárovi z lopaty. „Mysleli sme, že sa nám to sníva,“ uviedol pre PLUS 7 DNÍ spevák a priznal, že po tejto desivej skúsenosti viac verí v Boha.

Foto: TASR/AP

„Cesta má 2 040 kilometrov, tak sme si to rozdelili. Neponáhľali sme sa. To nás zrejme zachránilo,“ vysvetlil Igor Kmeťo mladší, ktorý precitol, keď sa objavili pred španielskou Valenciou. S priateľkou si v aute púšťali pesničky, nepočúvali správy a tak vôbec netušili, že sa na nich valí prírodná pohroma. Mysleli si, že sa dostali do klasickej zápchy, no zvláštne bolo, že oproti nim nešlo ani jedno auto. Zrazu sa zdvihol obrovský vietor, začali udierať blesky a desivo sa zatiahla obloha.