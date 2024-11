Ležala v kríkoch a bojovala s časom. Život 78-ročnej seniorke zachránila pozorná Eva

Do pátracej akcie sa pustila aj napriek zaslúženému voľnu.

Bol piatok, krátko po trinástej hodine. Teplomer ukazoval čoraz nižšie hodnoty a na tiesňovej linke sa ozvala naliehavá prosba o pomoc. Zúfalý muž neďaleko českých Strakoníc hľadal svoju 78-ročnú chorú mamičku, ktorá utiekla do lesov za domom, a nemohol ju nájsť.

Keďže išlo o každú minútu, s prosbou o pomoc sa obrátil na políciu. Vďaka Eve, ktorá sa do pátracej akcie pustila aj napriek zaslúženému voľnu, boj s časom predsa len vyhrali.

Ako informoval český Blesk, okolie prehľadávalo 25 ľudí a do akcie bol povolaný aj policajný vrtuľník. Osud seniorky nebol ľahostajný ani policajtke Eve, ktorá ihneď, ako o masívnom pátraní započula, oželela dovolenku a so svojou dcérou Katarínou a fenkou Kali vyrazili do akcie.

A práve ona zohrala v pátraní zásadnú úlohu, Kali totiž vyňuchala ženu už okolo 16. hodiny. Ležala schúlená v kríkoch neďaleko svojho domu a celá sa triasla zimou.