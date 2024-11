Deti ju šikanovali, tak sa naučila biť. Plavovlasá dievčina sa preslávila v televízii, ktorú nepozerala

Vyrastala vo veľmi jednoduchých podmienkach, mala krásne detstvo a nikdy nepozerala televíziu. Aj preto sa dnes mnohí čudujú, že chvíľu po tom, ako oslávila 14. narodeniny sa stala herečkou a to aj napriek otcovmu zákazu pozerať telenovely. Tie ju síce preslávili, no sama doteraz tvrdí, že ako malá po herectve nikdy netúžila. Vtedy mala starosti s inými vecami. Ju aj jej brata ostatné deti šikanovali kvôli bledým vlasom. Dala sa teda do práce a začala sa učiť, ako ich poriadne zbiť.

Spoznávate dievčatko na fotografii?