Čokoládu nosila stále pri sebe. Kvetka Horváthová si už váhu stráži, na gaštanovej roláde si však pochutná

Keď bola Kvetka Horváthová tehotná, mávala problémy s nízkou hladinou cukru v krvi. Lekárka jej vtedy poradila, aby pri sebe nosila čokoládu, z ktorej si odhryzne, ak jej príde zle. Obľúbená moderátorka si v tom čase na maškrtenie tak zvykla, že sa jednoducho zmierila s kilogramami navyše.

Oblečenie od mamy

V obchodoch si však vždy do skúšobných kabínok brávala veľkosti XS či S a práve pri jednej z takýchto návštev textilu precitla. „Stále to máš v hlave, že si sa nezmenila, že takto vyzeráš. No a potom som išla do skúšobnej kabínky s týmito XS vecami a prešla som okolo veľkého zrkadla. Pozrela som sa na seba aj s tými vecami, čo som držala a hovorím si‚ tebe už úplne preskakuje, veď toto si ty nedáš ani na malíček na ruke,“ priznala pre Topky známa moderátorka.

V tom čase si radšej začala požičiavať oblečenie od mamy. Kvetka si uvedomovala, že jej maškrtenie zbytočne bráni v tom, aby sa cítila dobre vo vlastnom tele, a tak sa časom naučila striedmosti. Aj dnes si občas dopraje sladký dezert či vysmážaný rezeň, no v primeranom množstve a do svojho jedálnička zaradila aj jedlá, ktoré tie menej zdravé vyvažujú.

Na svojich sociálnych sieťach však často zdieľa recepty, ktoré doma pripravuje, a nechýbajú medzi nimi ani sladké dezerty či maškrty. Nedávno sa takto pochválila aj svojou gaštanovou roládou, ktorá je jednoduchá na prípravu a navyše chutí výborne.

Gaštanová roláda Kvetky Horváthovej