Jej najväčší úlet sa stal na koncerte Depeche Mode. Na spoľahlivé dievča sa rakúske deti pozerali zvrchu

Rok 1989 bol pre ňu výnimočný. Chodila na základnú školu, práve jej začínala puberta a stretla svoju prvú veľkú lásku - hrubosrstého jazvečíka, ktorý sa stal jej najlepším priateľom. V štrnástich rokoch sa stala jednou z prvých Sloveniek, ktoré po revolúcii začali študovať vo Viedni.

Začiatky však neboli ľahké. Rakúske deti sa na ňu pozerali zvrchu a smiali sa jej, že nehovorí dobre po nemecky. Trvalo to až do momentu, kým s celou triedou nešli na výlet do Bratislavy.

Spoznávate dievčinu na fotografii?