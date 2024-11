Receptom na večnú mladosť je smiech a jeden typ partnera. Zdena Studenková prezradila tajomstvá svojej krásy

Od mája patrí do klubu sedemdesiatnikov, tento vek by jej tipoval len málokto. Niet divu, legendárna herečka Zdena Studenková sa totiž o seba príkladne stará. Nikdy sa síce netajila tým, že za jej mladistvým vzhľadom stoja aj estetické zákroky či plastické operácie, pre Novinky.cz však prezradila, čo všetko robí preto, aby sa cítila sviežo a dobre.

Prirodzené starnutie ako cnosť?

Herecká diva už v minulosti priznala, že podstupuje rôzne estetické zákroky a pre operáciu očných viečok si dokonca ľahla aj pod nôž. Otvorene hovorí o tom, akým spôsobom sa o svoj výzor stará, no dodáva, že nejde len o telo, ale aj o dušu. „Veď v otázke psychickej pohody mnohokrát zohráva úlohu to, či je človek so svojím vzhľadom spokojný,“ vysvetlila vlani pre český Deník.

Zároveň dodala, že tvrdenie, že je cnostné prirodzene starnúť bez akýchkoľvek skrášľovacích procedúr, považuje za pochybné. „Je trochu smiešne považovať estetické zákroky za výnimočné v 21. storočí a pripisovať im nejakú váhu. Myslím si, že každá žena chce zostať atraktívna a vyzerať upravene čo najdlhšie. Vlastne mi je ľúto tých, ktorí tvrdia opak,“ uviedla ďalej.

Kľúčový je jeden typ partnera