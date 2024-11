Pohodový flegmatik Rudo. Lucia Hlaváčková má partnera, ktorý vie, ako jej odľahčiť v ťažkých chvíľach

Keď ju žiadal o ruku, bála sa, či neodpadne. Lucia Hlaváčková tvorí harmonický pár so "svojím starým", ako ho s láskou volá, už dlhé roky. Rudo je jej najväčšou oporou a obaja spolu plánujú kráčať celym životom. Markizácka moderátorka sa najnovšie vybrala s Jánom Tribulom do hôr a popri náročnej túre mu o svojom partnerovi čo to prezradila.

Zrazili sa v klube

Známa moderátorka, ktorú si televízni diváci spájajú aj s tanečnou šou Let’s Dance, spoznala Ruda v jedno leto, keď ani nečakala, že stretne svoju životnú lásku. „Zrazili sme sa pred rokmi v nočnom klube na diskotéke, padli sme si do oka,“ spomínala na noc, keď medzi nimi okamžite preskočila iskra.

Začali spolu randiť, no potom Lucia odišla kvôli štúdiu do Talianska a po vzťahu na diaľku netúžila. „Naše cesty sa teda rozišli. Osud to však zariadil tak, že sa sme sa stretli opäť,“ prezradila pre mesačník Eva moderátorka, ktorú Rudo po piatich rokoch vzťahu požiadal o ruku.

Žijeme tu a teraz