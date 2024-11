Vie, že sa nemusí trestať. Anna Jakab Rakovská dostala od babičky dôležitú radu, ktorou sa riadi dodnes

Odmalička bývala s babkou a dedkom v prešovskej mestskej časti Šalgovík, ktorú dodnes nazýva bývalou dedinou. „Milujem to tam, my sme naozaj ešte mali kravy, prasatá, sliepočky a tak ďalej, čiže to naozaj bol vidiek jak sa patrí,“ spomínala v relácii Trochu inak s Adelou charizmatická herečka Anna Jakab Rakovská. Jej starí rodičia pre ňu boli druhými rodičmi.

Babička je jej vzorom

Na zemiakových brigádach aj pri žatvách si celá rodina spievala, všetci bývali veselí a babka s dedkom milovali folklórne piesne. Starali sa o zvieratá aj o statok, stará mama skoro vstávala, vychovávala tri deti a popri tom všetkom stíhala ešte aj prácu na mzdovom oddelení.

„O pol piatej vstala, nadojila mlieko, pozbierala vajíčka a tak ďalej, všetko obriadila a potom šup do roboty,“ spomína si obľúbená herečka, pre ktorú je babka dodnes vzorom a to najmä v situáciách, kedy niečo nezvláda. Z detstva na vidieku si však pamätá aj momenty, ktoré sa s ňou tiahli ešte dlhé roky.

Nezabudnuteľný zvuk

Za všetko môže jej bývala detská izba, z ktorej bol výhľad priamo na dvor. „Iba som otvorila oči a pred mojou izbou visela rozpolená sviňa, 20 rokov som nejedla mäso,“ priznáva Anička, ktorú pred dedinskými zabíjačkami síce chránili, no nie vždy sa im to darilo. Jedného dňa mäsiarovi utieklo jedno z prasiatok a ona si doteraz pamätá na jeho kvikot, ktorý z dvora počula.