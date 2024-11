Expertka na analýzu tváre vie, kto je Harryho skutočný otec. Jasný dôkaz vidí v úzkom a vysokom čele

„Už roky počúvam klebety o tom, kto je Harryho otec,“ povedala pre Daily Star expertka na analýzu tváre Simone Maliková o dlhoročnej konšpiračnej teórii o skutočnom otcovi princa Harryho, ktorým má byť podľa fám milenec princeznej Diany – dôstojník britskej armády James Hewitt. Expertka na analýzu tváre porovnala ich črty a uviedla veci na pravú mieru.

Ryšavý major

Princezná Diana sa k romániku s dôstojníkom britskej armády vyjadrila v roku 1995 v neslávne známom rozhovore s Martinom Bashirom pre BBC. „Áno, zbožňovala som ho (Hewitta) a bola som do neho zamilovaná,“ hovorila v rozhovore, ktorý spustil špekulácie o tom, že James Hewitt má byť biologickým otcom princa Harryho. Fámy zosilneli na základe vizuálnej podobnosti, najmä podľa ryšavej farby vlasov.

Niektorí kráľovskí experti však tvrdili, že nie je možné, aby bol Hewitt Harryho otcom, vzhľadom na tom, že ich vzťah s Dianou začal v roku 1986 a Harry sa narodil 15. septembra 1984. Ku konšpiračnej teórii sa vo svojej knihe nakoniec vyjadril aj samotný princ Harry.

Charles vtipkoval

Vo svojich memoároch prezradil, že kráľovská rodina si bola veľmi dobre vedomá klebiet a sám Charles o tom vtipkoval. „Otec rád rozprával príbehy a toto bol jeden z najlepších v jeho repertoári,“ prezradil Harry s tým, že Charles často žartoval: „Ktovie, či som naozaj princ z Walesu? Kto vie, či som tvoj skutočný otec? Možno je tvoj skutočný otec v Broadmoore, miláčik!“

„Smial sa a smial, hoci to nebolo vtipné vzhľadom na zvesť, ktorá sa práve vtedy šírila, že mojím skutočným otcom bol jeden z bývalých milencov mojej mamy: major James Hewitt,“ spomínal Harry, ktorého James Hewitt pre konšpiračné teórie ľutoval. V roku 2017 poprel, že by bol princovým otcom a dodal: „Pre Harryho je to pravdepodobne horšie, chudák.“

Verdikt expertky

Do debaty sa teraz zapojila expertka na analýzu tváre Simone Maliková, ktorá porovnala tváre Harryho a jeho údajného otca Hewitta a vyniesla verdikt.