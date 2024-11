Keď naňho zaútočili s rozbitým pohárom, išlo mu o všetko. Leonardo DiCaprio oslavuje okrúhle výročie

Filmový svet si podmanil už ako 17-ročný úlohou v Hallströmovej sociálno-kritickej klasike, o štyri roky neskôr ovládol mužský Hollywood v Cameronovom Titanicu. Od tej chvíle ho režiséri obsadzujú do svojich snímok a ženy po ňom túžia. Multitalentovaný herec, producent a aktivista skončil dokonca ešte v roku 2005 kvôli žiarlivej modelke s početnými zraneniami na tvári a krku na pohotovosti. Leonardo DiCaprio dnes oslavuje päťdesiatku.

Foto: Wikimedia Commons

Leonardo Wilhelm DiCaprio vykazuje spomedzi všetkých kolegov azda najsymbolickejšie dáta príchodu na svet. Narodil sa 11. novembra (teda 11.11.) 1974 v mestskej časti Los Angeles, ktorá sa volá Hollywood. Po rodičoch má výrazný nemecký pôvod a po starých rodičoch ruský i taliansky. Odmalička ním ‚šili čerti’, širšie príbuzenstvo zabával svojimi kúskami, ktoré naznačovali veľké performačné vlohy.

Menšie detské roly

Svoju priam galaktickú kariéru po dvoch menších úlohách odštartoval v dráme Zo života chlapca (1993) v réžii Michaela Catona-Jonesa. Zahral si po boku slávneho Roberta de Nira, s ktorým ho neskôr spojilo herectvo pre Martina Scorseseho. V tom roku tiež parádne stvárnil mentálne postihnutého chlapca vo filme švédskeho režiséra Lasseho Hallströma. Za svoj výkon v nadhľadovo ladenej dráme Čo žerie Gilberta Grapea? dostal svoju prvú nomináciu na Oscara. Bola za herca vo vedľajšej úlohe, lebo tú hlavnú (Gilbert Grape) podobne excelentne zahral Johnny Depp.

Ponuky pre DiCapria sa hrnuli, na jeho konto v roku 1995 pribudli Rýchly a mŕtvy (1995) v réžii Sama Raimiho a Úplné zatmenie od Agnieszky Hollandovej. O rok neskôr Rómeo a Júlia (Baz Luhrmann) a hlavná rola rebelujúceho milenca mu priniesli cenu na berlínskom filmovom festivale Berlinale. Ešte väčšiu slávu zožal v roku 1997 za Titanic, veľkofilm režiséra Jamesa Camerona, katastrofickú drámu o potopení legendárneho luxusného parníka. Paradoxne ani on, ani Kate Winsletová ako jeho partnerka v hlavných rolách neprevzali Oscara, hoci samotný film ich získal doteraz (spolu) rekordných jedenásť. Leonardovi sa neušla nominácia v konkurencii víťazného Nicholsona a ďalej Duvalla, Damona, Fondu a Hoffmana.

Ani v ďalších rokoch si populárna a evidentne herecky zručná superstar neprišla u filmových akademikov na svoje. DiCaprio pritom exceloval vo výrazných filmoch pod taktovkou svetoznámych režisérov. Pravda rok 1998 mu dal do vienka dve menej úspešné snímky, lenže v Mužovi so železnou maskou (r. Randall Wallace) autenticky stvárnil dve rôzne povahy jednej tváre a Celebrity režíroval jedinečný Woody Allen. Farbistá snímka Pláž (2000) Dannyho Boyla kritikov až tak neočarila, ale širokú verejnosť áno a majster z Hollywoodu v nej predviedol jednu zo svojich najzapamätateľnejších rolí.

V roku 2002 sa realizovala prvá z početných plodných spoluprác s Martinom Scorsesem. Americký superrežisér ho obsadil do Gangov v New Yorku, drámy, ktorá si vyslúžila 9 nominácií na Academy Awards, ale ani raz neuspela. DiCaprio opäť nebol ani v užšom výbere. Až o dva roky neskôr, keď hviezdna dvojica priniesla do kín film Letec, ktorý dostal 5 cien z 11 nominácií, medzi nimi i Cate Blanchettová za vedľajšiu úlohu. Najžiadanejšie sošky, teda film, režisér a hlavný predstaviteľ však putovali do rúk iných. Podobne o ďalšie dva roky, keď DiCapriovi k cene nestačila nominácia za film Krvavý diamant (r. Edward Zwick). Cynický paradox bol v tom, že žiadaný herec zvládol v tom istom období aj hlavnú úlohu vo vynikajúcom trileri Skrytá identita, ktorý Oscara dobyl ako film a Scorsese ako režisér. Medzitým si stále ešte mladý Leonardo zahral v zábavnej životopiske Chyť ma, ak to dokážeš (2002) v réžii Stevena Spielberga.

Vlk z Wall Street