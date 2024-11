Každý, kto tam príde, to pocíti. Alena Chudíková si na manžela zaspomínala na jeho obľúbenom mieste

Prvý raz sa so svojim manželom stretla približne v 70. rokoch, no vtedy ešte ani jeden z nich netušil, že budú naozaj tvoriť pár. V tom čase mala 21 rokov, študovala právo na Karlovej univerzite a on v Prahe práve natáčal film. „Ja som tam bola ako komparz, pretože som si chcela privyrobiť ako študentka,“ zaspomínala si pre tvnoviny.sk Alena Chudíková.

Ladislav Chudík v máji 1984. Foto: TASR/Miroslav Vojtek

Nosí jeho obrúčku

Spočiatku si dávala veľký pozor na to, či je Ladislav Chudík naozaj človek, ktorého miluje a to, čo k nemu cíti, nie je len obrovský obdiv. Rýchlo si ju však získal tým, že vždy dodržal, čo sľúbil. „Tým ma presvedčil, že je mu možné veriť a že je na čom stavať. Dôležitá bola medi nami dôvera,“ vysvetlila manželka legendárneho herca, ktorá bola pripravená zažiť s ním pekné aj ťažké chvíle.

Slovensko si tento rok pripomenulo už sté výročie narodenia Ladislava Chudíka a dnes, keď už medzi nami nie je, sa o svoje spomienky na neho podelila jeho životná láska. Na rukách nosí obe obrúčky, na ukazováku manželovu a na malíčku svoju a počas chladnejších mesiacov zo skrine vyťahuje aj jeho bundu.

Ladislav Chudík s manželkou, jún 2010. Foto: TASR/Vladimír Benko

Obľúbené miesto

„Nosím ju, pretože vtedy ma manžel objíma,“ vysvetlila Alena, ktorá sa dlho čudovala, prečo sa jej o zosnulom Ladislavovi nesníva. Zlom nastal až v období, kedy sa blížilo tohtoročné výročie. Vtedy si zrazu v polospánku uvedomila, že ho cíti vedľa seba. „Dotkol sa ma rukou a pohladil ma a ja hovorím, že Laco... O tri sekundy mi došlo, že vlastne už umrel. Tak ak to bola pripomienka k tej storočnici, tak bola veľmi živá,“ myslí si milujúca manželka.