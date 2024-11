Má 95 rokov a je neuveriteľne fit. Vitálny David svoju dlhovekosť pripisuje hlavne jednej veci

Pravidelne chodí do posilňovne, no za jeho dobrý zdravotný stav podľa neho môže aj niečo iné.

David sa Lydiou stretol v autobuse, ktorý smeroval do Álp. Začali sa zhovárať na lyžiarskom vleku a keď dorazili na vrchol, Lydia vyskočila na svah a v momente zmizla. „ Lyžovala oveľa rýchlejšie ako ja. Ale nakoniec som ju dobehol. Pre mňa to bola láska na prvý pohľad,“ spomína pre magazín Today vitálny pán, ktorý je vo svojom veku príkladom mnohým mladším ľuďom.

David má 95 rokov, pravidelne chodí do posilňovne, dvíha činky, cvičí ramená, ruky, nohy aj brušné svaly a so svojou manželkou zdieľa celoživotnú lásku k športu. „Cítim sa vďaka tomu dobre. Krvný obeh je dôležitý, hlavne ak máte príliš sedavé zamestnanie. A je to dobré aj pre myseľ,“ pripomína David.

Vo svojom tele sa aj napriek úctyhodnému veku cíti skvelo a jeho zdravotný stav by mu mohol nejeden človek závidieť. Nie je to však samozrejmé. David si na zdravie dáva pozor celý život a rozhodol sa, že sa so svojimi tipmi na dlhovekosť podelí aj s ostatnými.

5. Jedzte zdravo

Lydia s Davidom preferujú stredomorskú stravu, ktorá je známa svojimi pozitívnymi účinkami na srdce aj mozog. Ich strava je bohatá na doma pripravené jedlá plné ovocia, zeleniny, kuracieho mäsa, rýb či olivového oleja. V záhradke pestujú vlastné bylinky, mrkvu, cuketu aj šaláty a Lydia všetko sama pripravuje.

„Robím veľa polievok, ktoré na zimu zmrazujem, celé leto jeme čerstvú zeleninu a z ovocia pripravujem džemy,“ opisuje manželka Davida, ktorý jej kuchyňu nadovšetko vychvaľuje. Najradšej má talianske špagety a ako dezert si často dopraje tmavú čokoládu.