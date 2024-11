Deti vedia, že ockovi sa nepolepší. Statočná manželka Brucea Willisa prehovorila o jeho aktuálnom stave

Pred dvomi rokmi sa mu začalo ťažšie rozprávať, no nikomu v tom období ani nenapadlo, že za to môže vážne ochorenie, pre ktoré herec časom začne strácať samého seba. Brucovi Willisovi diagnostikovali frontotemporálnu demenciu (FTD). Tá začína nenápadne, vyvíja sa veľmi pomaly a postihuje čoraz viac ľudí vo veku od 45 do 60 rokov. Napriek tomu sa rodina z verejného priestoru nestiahla, práve naopak. Hercova manželka Emma Heming Willis najnovšie opísala, ako spoločne jeho ťažkú cestu zvládajú.

Stoja pri sebe

„Neexistuje žiadna liečba, preto som šla s kožou na trh, aby som o tom zvýšila povedomie. Nedovolím, aby FTD zničila celú našu rodinu. Bruce by to nechcel,“ uviedla pre magazín Town & Country Emma, ktorá si uvedomuje, aký dôležitý je ich boj aj pre milióny iných rodín, ktoré s touto diagnózou zápasia. Vyžaduje si to mnoho úsilia, psychického aj fyzického, preto vzdáva poklonu každému, kto to zvláda.

Herec pomaly prestáva hovoriť aj čítať, nespoznáva svojich najbližších a zatiaľ neexistuje liek, ktorý by jeho ochorenie dokázal výrazne spomaliť alebo vyliečiť. Vyžaduje preto neustálu starostlivosť, s ktorou Emme pomáha celá rodina. „Naozaj ma podporujú. Ak sa potrebujem vyventilovať, ak potrebujem plakať, ak sa potrebujem rozzúriť, pretože to všetko sa môže stať a je v poriadku mať také pocity,“ pripomína.

Vedia, že sa mu nepolepší

Táto ťažká situácia prirodzene vplýva na celú rodinu a výnimkou nie sú ani Mabel a Evelyn, hercove dve najmladšie dcéry, ktoré majú len jedenásť a deväť rokov. Plne si uvedomujú, že ich ocko je chorý a vzhľadom na to, že v posledných rokoch vyrastali popri tom, ako on chradol, sa ich Emma nesnaží chrániť pred realitou a nič nezľahčuje.

„Na terapii som sa naučila, že ak sa deti pýtajú, sú pripravené poznať odpoveď. Prirodzene sa s nimi nerada rozprávam o terminálnom štádiu, ale ani sa na to nepýtali. Vedia, že ockovi sa nepolepší,“ priznáva statočná manželka, ktorá si napriek smutnej situácii uvedomuje, aké mali šťastie. Brucovi sa podarilo chorobu diagnostikovať, čo vzhľadom na jej počiatočné štádiá nie je samozrejmosťou.