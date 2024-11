Malú potrebu v sprche radšej nevykonávajte, varujú odborníci. Hrozia vám dva druhy nepríjemností

Nepatrí sa to hovoriť, no mnohí ľudia už použili sprchu nielen v rámci hygieny. Močenie pod prúdom vody však so sebou prináša viacero rizík a odborníci upozorňujú na to, aby sme malú potrebu radšej vykonávali na mieste, ktoré je na to určené. Nabudúce, keď budete uvažovať nad tým, kde potrebu vykonáte, zohľadnite tieto pripomienky odborníkov.

Zvuk tečúcej vody

Urogynekologička Teresa Irwinová odporúča s močením v sprche úplne prestať. Ak sa totiž vykonávanie potreby stane vaším zvykom, môže sa to obrátiť na zlozvyk a napokon vám môže znepríjemniť život. Keď si vaše telo, presnejšie močový mechúr, spojí akt močenia so zvukom tečúcej vody, zažiada si vyprázdnenie vždy, keď budete počuť tečúcu vodu.

„Určite to nerobte vždy, pretože najbližšie, keď započujete vodu, močový mechúr vás prinúti, aby ste šli močiť preto, lebo je zvyknutý na zvuk vody v sprche,“ vysvetľuje vo videu Teresa. To znamená, že vždy, keď si umývate ruky alebo riad, prípadne niečo čistíte, vaše telo vás prinúti ísť vykonať potrebu.

Odborníčka na panvové dno, doktorka Alicia Jeffrey-Thomas, nepriaznivý vplyv močenia v sprche len potvrdila: „Keď močíme v sprche alebo máme pustenú vodu počas toho, ako vykonávame potrebu v toalete, vytvárame asociáciu medzi zvukom a nutnosťou močenia.“

„Spolu v kombinácii s panvovou dysfunkciou je veľmi pravdepodobné, že bude dochádzať k úniku moču aj mimo sprchy, či už v blízkej budúcnosti alebo neskôr,“ dodáva Alicia.

Anatómia tela