Liezli po nej potkany a nikde ju nechceli. Kým svet Lucy z Dallasu obdivoval, ona viedla nekonečné boje

Milióny ľudí ju sledovali v televízii, objavovala sa na obálkach časopisov, hovorilo sa o nej na každom rohu a ona zatiaľ v sebe nosila spomienky na psychicky chorú matku a životom kráčala bez otca. Pôvabná Charlene Tilton, ktorá si v legendárnom seriáli Dallas zahrala komplikovanú rebelku Lucy Ewing, v detstve prežívala náročné chvíle, o tie sa však so svetom nemienila deliť.

Päťročnú ju nechali na ulici

„Vtedy sa o duševných chorobách nehovorilo. Zmietlo sa to pod koberec,“ opísala magazínu People úspešná herečka, ktorej matka trpela schizofréniou. Z detstva si spomína najmä na nestabilitu, ktorej bola neustále vystavovaná, na hysterický výstup svojej mamy, keď im z domu vzali nesplatený televízor alebo na to, ako mamu v cudzom meste zadržala polícia a dievčatko, ktoré malo v tom čase len päť rokov, nechali stáť na ulici.

Jej jediným útekom boli filmy. „Na obrazovke bolo všetko magické. Zbadala som tam Julie Andrews v roli Mary Poppins a hneď som si pomyslela, že chcem, aby bola mojou mamou,“ zaspomínala si seriálová Lucy, ktorá mala len päť rokov, keď jej mamu hospitalizovali. Odvtedy nemala domov, každú chvíľu bola niekde inde - raz u príbuzných, inokedy v pestúnskej starostlivosti.

Potkany a špinavý byt

„Pamätám si, ako sa deti v jednej z pestúnskych rodín raz spýtali, kedy už odídem. Ich rodičia im vtedy odpovedali, že sa snažia ma poslať preč, ale nikto ma nechce,“ odhalila bolestivú spomienku a dodala, že práve v tej chvíli si povedala, že už nikdy nechce byť na nikom závislá a dá si pozor na to, aby sa o seba vedela sama postarať.

Keď mala osem rokov, mamu prepustili a ona sa spolu s ňou presťahovala do Kalifornie. Užívala síce lieky a jej stav mal byť stabilizovaný, no aj naďalej so svojim ochorením veľmi bojovala. Na jednej zo školských akcií sa postavila a začala sa nahlas rozprávať sama so sebou, ich byt býval špinavý, mama mala problém aj s močením a Charlene si domov roky nikoho nevodila.