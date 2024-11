Keď prvý raz pomáhala oživovať, kolegovia jej tlieskali. Katka ukázala, ako to chodí na centrále záchranky

Osem operátorov sedí v miestnosti so slúchadlami na ušiach, tváre im osvetľuje žiara monitorov a hovoria jeden cez druhého. Všetci sa snažia urobiť maximum pre to, aby ľuďom na druhej strane linky poskytli potrebnú pomoc. Počas dvanásťhodinovej služby prijme každý z nich aj sto telefonátov a musí s chladnou hlavou riešiť celú paletu situácií.

Foto: Facebook @Kateřina Indrůchová

Kateřina Indrůchová, ktorá skupinku operátorov Zdravotníckej záchrannej služby Juhomoravského kraja vedie, pociťuje aj po rokoch na vedúcej pozícii pri telefonovaní stres. „Nikdy totiž neviete, čo sa z telefónu ozve. Môže tam byť dopravná nehoda, boľavá noha nebo dieťa v bezvedomí,“ ozrejmuje pre portál idnes.cz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=881740234093654&set=pcb.881740877426923

Kateřina si dodnes pamätá na svoj prvý hovor po zaškolení. „Šlo o resuscitáciu mladého človeka. Kolegyne okolo mňa stíchli a keď som skončila, zatlieskali mi. Bolo to také uvedenie do praxe,“ spomína si šéfka operátorov, ktorá si dodnes pravidelne sadá i do ich kresla, aj keď to v náplne práce už nemá. Chce si totiž s ich prácou udržať priamy kontakt, aby z nej nevypadla.

Ľuďom chýba osveta

Profíci v uniformách riešia s telefonujúcimi skutočne celú škálu zdravotných komplikácii. Pri niektorých ide o život, iné sú celkom banálne. „Stretávam sa aj s prípadmi, keď si ľudia myslia, že aj kvôli porezanému či popálenému prstu musí prísť záchranka,“ prezrádza Kateřina.

Foto: Freepik.com/rawpixel.com

„Nie je zlé, že nám kvôli tomu ľudia volajú, no mám pocit, že im chýba osveta. Keď sme mávali prvú pomoc v škole my, vedela som, že keď sa porežem, musím si prst vyčistiť a zaviazať. Dnes sa mnohí kvôli tomu obracajú na nás,“ krčí plecami.

Rozdelení na dve skupinky