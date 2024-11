Po dvoch dňoch ťažkej akcie zmiernili žiaľ rodiny. Nepálski záchranári vyslobodili telo statočného Ondreja

Na to, aké výkony Ondrej podával, si ho všetci budú pamäť ako skromného chlapca s večným úsmevom na tvári.

Záchranári v Himalájach našli a vyslobodili telo Ondreja Húserku z ľadovej trhliny, kde slovenský horolezec prišiel začiatkom novembra o život. Nešťastie sa stalo po úspešnom výstupe na nepálsku sedemtisícovku Langtang Lirung, kam sa vydal spolu s českým horolezcom Marekom Holočekom, ktorý bol pre kamaráta ochotný riskovať aj život. Nepálski záchranári Ondrejovo telo vyslobodzovali dva dni.

Náročná akcia

„Na podnet rodiny a priateľky sa dnes v skorých ranných hodinách nepálskemu tímu záchranárov podarilo lokalizovať a vyslobodiť telo Ondreja Húserku z trhliny,“ informoval na sociálnych sieťach Slovenský horolezecký spolok JAMES, ktorý opísal náročnú akciu.

„V prvý deň sa podarilo vysadiť na miesto nešťastia tím záchranárov, ktorí sa dostali do trhliny a pátrali po tele. V prvý deň bolo hľadanie neúspešné, nepálsky tím však prejavil veľkú ochotu a na miesto sa vrátili ráno nasledujúceho dňa a akciu úspešne dokončili,“ opísali horolezci, ktorí v mene Ondrejovej rodiny poďakovali všetkým ľuďom, ktorí realizovali vyslobodenie jeho tela. „Táto akcia bola veľmi náročná, preto patrí veľká vďaka za odhodlanie pri pátraní,“ odkázali v statuse, pod ktorým ľudia neskrývajú dojatie.

Zmiernili žiaľ rodiny

„Bože, mňa stále mrazí táto strata. Taký usmievavý a prijemný človek tu bude nesmierne chýbať a veľká vďaka záchranárom. Ich čin je silnejší ako akýkoľvek pocit po zdolaní vrcholu, lebo zmiernili žiaľ rodiny, ktorá sa bude môcť dôstojne rozlúčiť so svojim blížnym,“ uviedla v komentároch pani Ivana. „Je to úžasné, že aspoň takto sa bude môcť Ondro vrátiť k svojim najbližším, kam patrí,“ dodala zase pani Katarína.

Ondrej Húserka spadol do trhliny pri zostupe z East Face of Lantang Lirung v Nepále v sobotu 2.novembra a hoci mnohí živili spočiatku nádej, že sa záchranárom podarí vyslobodiť ho živého, jeho kolega Marek Holečka to vyvrátil. V dojemnom statuse opísal, ako bojoval o jeho život.