Keď zbadala prstene na jeho ruke, mala dosť. Rosnička Mirka Almásy oslávila s Ľubošom porcelánovú svadbu

„Je to možné, že tie roky tak rýchlo plynú?“ pýta sa obľúbená rosnička a moderátorka Mirka Almásy, ktorá sa na sociálnych sieťach podelila o zábery zo svadby, od ktorej uplynulo 20 rokov. S manželom Ľubošom v týchto dňoch oslávili porcelánovú svadbu a ako priznala, vo vzťahu im to funguje aj napriek tomu, že majú oddelené spálne.

Nevedela si to s ním predstaviť

Dvojicu pred vyše dvomi desaťročiami spojila reštaurácia na Novej scéne, kam moderátorku zobrala priateľka. Ľuboš tam robil barmana. „Ona sa s ním poznala a do mňa sa zamiloval na prvý pohľad. Hneď nám poslal modré drinky a potom prišiel k nám. Keď som zbadala, že má na každom prste prsteň, mala som dosť,“ smiala sa pri spomienkach Mirka. Nevedela si predstaviť, že by sa zamilovala do muža, ktorý bol zaťažený na šperky.

Jej manžel si ale na prvé stretnutie spomína úplne inak. „Keď som svoju ženu videl prvýkrát, bolo to ako v amerických romantických filmoch, že sa zamilujete na prvú šupu,“ hovoril pre Plusku Ľuboš, ktorý nakoniec Mirku očaril a po piatich rokoch vzťahu sa postavili pred oltár. Svadbu mali skromnú a malú, pretože s rodinou smútili po tom, čo náhle prišla len o 32-ročného brata.

Oddelené spálne

Dnes je Mirka Almásy nielen stálicou Makrízy, ale aj dvojnásobnou mamou a spokojnou manželkou. Smeje sa, že s Ľubošom im to funguje, aj keď majú oddelené spálne.