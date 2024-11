Pri 10 deťoch na seba úplne zabudla. Profesionálnu mamu Zuzku po premenách nespoznal ani vlastný manžel

Zuzka z Hlohovca žije so svojím manželom Edkom netradičný život – obaja pracujú ako profesionálni rodičia. V súčasnosti vychovávajú 10 detí a pre rodinu robia všetko. Starostlivosť o deti Zuzanu pohltila natoľko, že samú seba odsunula na druhú koľaj a na prahu svojej štyridsiatky sa ocitla v štádiu extrémnej obezity. „Problémy zajedám jedlom. Keď sú často, idem ako vysávač, zjem, čo mi príde do cesty,“ povedala otvorene. V najnovších Extrémnych premenách sa zomkla celá rodina a všetci zabojovali o lepší život pre Zuzku.

Profesionálna mama

Zuzana Hanáková si život profesionálnej mamy užíva a starostlivosť o deti neberie ako bremeno. „Vidíme to ako naše poslanie, túto prácu s deťmi,“ prezradila Zuzka, ktorá ju vykonáva aj so svojím manželom Edkom, s ktorým je od svojich 15 rokov.

„Veľmi skoro sme sa brali, keď som ja mala 19 a potom sme zakrátko na to mali deti. Ostala som na materskej a hneď potom sme túžili pomáhať deťom. Nemysleli sme však, že to bude takéto megalomanské,“ vysvetlila Zuzana, ktorá mala toho na pleciach naloženého veľa. Mnohé svoje problémy preto zajedala a jej váha sa vyšplhala na 125 kilogramov.

Váha obmedzovala celú rodinu

„Ta váha je alarmujúca vzhľadom na tvoju výšku,“ zhodnotil Maroš Molnár. Jeho zverenkyňu najviac mrzelo to, že jej nadváha obmedzovala celú rodinu – nemohla s deťmi športovať, chodiť na výlety a nemohla byť tak aktívna, ako by chcela. „Keď ideme niekde tancovať, tak jedna pesnička a dovidenia,“ priznala Zuzka, ktorá sa cítila bezmocná a strach o ňu mal aj jej manžel. „Mám ju a budem ju mať rád takú, aká bude, či to dá alebo to nedá. Vždy sme stáli za sebou a budem za ňou stáť až do konca život,“ povedal Eduard, ktorý na konci šou uvidel úplne novú ženu.