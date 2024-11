Otec sa vyhrážal, že ich doma vystrieľa. Silné dievčatko si až po rokoch uvedomilo, čo vlastne prežilo

Napriek všetkému sa jej podarilo otcovi odpustiť, no vie, aké dôležité je o podobných situáciách hovoriť.

Rodičia sa rozvádzali, keď bola ešte malá a doma to v tom období nebolo jednoduché. Otec bol policajt, nosil pri sebe služobnú zbraň a často sa vyhrážal, že všetkých vystrieľa. Ani po rozvode sa situácia neupokojila. Jedného dňa k nim otec prišiel s vyhrážkou, že dievčatko unesie. Rozkopal vchodové dvere, snažil sa do okna hodiť skalu a zastavil ho až sused. Školáčka bola v tom čase doma iba s babkou a až v dospelosti si uvedomila, že to, čo zažila nebolo v poriadku.

