Vianočný románik, ktorý vám brnkne na tú správnu strunu

Vianočný románik je také to pravé zasnežené čítanie - romantické, zábavné a veľmi sviatočné. Ľahký príbeh, ktorý sa číta sám, zábavné situácie, sympatické postavy a atmosféra, ktorú si budete vychutnávať, ak máte radi Vianoce.

Molly a Andrew sú priatelia, ktorí sa stretnú raz za rok a strávia spolu sedem hodín a pätnásť minút na poslednom predvianočnom lete z Chicaga do Dublinu. Nič viac, nič menej. Popíjajú príšerné víno a rozprávajú si celoročné zážitky. Je to tradícia, ktorej sa ani jeden z nich nemieni vzdať.

Lenže tento rok je ich let pre snehovú kalamitu zrušený. Pre Molly sú Vianoce len pár dní voľna navyše, Andrew je však fanatik zamilovaný do sviatočného obdobia – viac sa už líšiť ani nemôžu. Namiesto toho, aby urobili jedinú rozumnú vec a oslávili sviatky spolu v Amerike, Molly sa rozhodne pre niečo veľmi iracionálne. Prisahá Andrewovi, že ho dostane domov a ešte k tomu aj stihne maminu slávnostnú vianočnú večeru, na ktorú sa teší celý rok.

Čas beží, ale Molly je pripravená na všetko. A nič sa predsa nemôže pokaziť, kým všetky taxíky, lietadlá, lode a vlaky pôjdu načas. Zatiaľ čo mesto zahaľuje snehová pokrývka a Molly s Andrewom si myslia, že im nie je súdené byť spolu, vesmír má vlastný plán...

Pozrite si video s autorkou Catherine Walsh:

Krásny príbeh, v ktorom sledujeme, ako sa Molly a Andrew zbližujú. Od začiatku bolo jasné, že patria k sebe, len im to trvalo trošku dlhšie, kým si to sami uvedomili. Ale na tej ceste si užijete najmä ich žartovanie a priateľstvo, ako sa lepšie spoznávajú a dostávajú zo seba to najlepšie.

Vianočný románik je rozhodne jedna z najlepších romantických komédií, aké v poslednom období vyšli, je to únik z reality a som si istý, že vám doslova roztopí srdce, naladí vás na blížiace sa Vianoce a chvíľami sa pristihnete ako zatínate päste a div nekričíte: tak už sa dajte dokopy, veď ho konečne pobozkaj!

Catherine Walshová sa narodila a vyrastala v Írsku. Vyštudovala literatúru a jediná cena, ktorú kedy vyhrala za písanie, bola, keď mala 14 rokov v škole (ale stále si to váži😊)

Niekoľko rokov žila v Londýne, kde pracovala vo vydavateľstve a neziskovom sektore. Potom sa vrátila do Dublinu, kde teraz žije medzi horami a morom. Keď nepíše, snaží sa a nedarí sa jej nezabiť svoje izbové rastliny...

Z anglického originálu Holiday Romance (Bookouture, Londýn 2022) preložila Bibiána Lieskovanová.

Milan Buno, knižný publicista