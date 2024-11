Expert na komunikáciu: Sami si robíme epidémiu nešťastia. Pri rozprávaní páchame sedem smrteľných hriechov

„Ľudský hlas je nástroj, na ktorom všetci hráme,“ vraví expert na komunikáciu Julian Treasure, podľa ktorého slová môžu začať vojnu, ale aj krásny romantický vzťah. Pri rozprávaní sa však podľa neho dopúšťame siedmich „smrteľných“ hriechov, pre ktoré nás nikto nechce počúvať. „Od týchto zlozvykov sa musíme odpútať, aby nás ľudia začali brať vážne,“ povedal v TED videu, ktoré videlo 42 miliónov ľudí.

7. Ohováranie

Každému z nás sa stalo, že rozprával o osobe, ktorá nebola pri debate prítomná. „Je to nepekný zvyk a navyše dobre vieme, že spoluohovárajúci budú neskôr ohovárať nás,“ uviedol Julian, podľa ktorého sa ohováranie stáva problém vtedy, ak zapĺňa väčšinu konverzácie.

Psychológovia pritom upozorňujú, že ľudia klebetia veľmi radi, pretože im to dáva moc, posilňujú si ego a klebety im dávajú pocit, že sú súčasťou skupiny. Niektoré výskumy ale dokázali, že ľudia, ktorí trávia veľkú časť svojich konverzácií rozprávaním o životoch iných, v skutočnosti trpia nízkou sebaúctou.

Ilustračná fotografia. Foto: Freepik

6. Negativita

Človek môže spadnúť do kolotoča negatívnych myšlienok veľmi jednoducho. „Moja mama sa na staré kolená stala veľmi negativistickou a ťažko sa to počúva,“ priznal samotný Julian. Dobre si pamätá, ako raz mame oznámil, že je prvý október, na čo mu ona odpovedala: „Viem, nie je to strašné?“ Ľudia, ktorí sa vyjadrujú stále negatívne, podľa experta nedokážu nikoho zaujať.

Foto: Freepik

5. Dogmatizmus

Dogmatický človek len veľmi ťažko prijíma názory a postoje iných, pretože je presvedčený, že jeho pohľady na svet sú tie najsprávnejšie. Debata s takouto osobou tak môže byť utrpenie, pretože „dogmatici“ nedokážu často prijať ani fakt, keďže sa môže líšiť od ich nesprávnych predstáv. „Takýto človek medzi faktom a názorom nerozlišuje a nemá zmysel ho počúvať,“ pokračoval Julian Treasure.