Šťastná môžeš byť aj s iným, povedal jej Piťo z väzenia. Misska Adriana Pospíšilová dnes žije pre dcéry

Bola ešte len tínedžerkou, keď ju zvolili za najkrajšiu ženu Slovenska a jej život sa otočil o 180 stupňov. Adriana Pospíšilová však nebola diva, ktorá so zdvihnutým nosom prijíma obrovské kytice ruží od nápadníkov. Na záujem mužov často reagovala skloneným pohľadom. Potom do jej života vstúpil výrazný podnikateľ s kontroverznou povesťou. Nevedno, či jej učarovalo jeho džentlmenstvo alebo vnútorná sila, ale misska Adriana sa doňho zamilovala.

Z ich lásky vzišli dve dcéry, ale idylka netrvala dlho. Keď Juraja "Piťa" Ondrejčáka počas spektakulárnej policajnej akcie v Lamači zadržali a neskôr odsúdili na 23 rokov, zostala na všetko sama. Dnes žije najmä pre svoje deti, ktoré sú aj jej najväčším šťastím a koníčkom. „Beriem ako požehnanie, že ich mám,“ hovorí.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Sama ich odháňa

Rodenej Bratislavčanke síce v roku 2003 ako devätnásťročnej položili na hlavu korunku krásy, no modeling ju vraj nikdy veľmi nelákal. Adriana sa túžila stať moderátorkou v televízii. Po víťazstve v súťaži krásy sa jej život otočil o 180 stupňov. „Ľudia si ma začali viac všímať,“ prezradila v tom čase pre agentúru TASR a dodala, že napriek víťazstvu je stále rovnaká Adriana.

Kto by však čakal, že jej domov začali chodiť ruže od nápadníkov či nonstop vyzváňal telefón, bol by na omyle. „Skôr sa ma tí ľudia boja. Sama ich v podstate odháňam. Keby aj išiel oproti mne niekto, o kom si myslím, že je to chlap môjho života, skloním hlavu a pozerám sa úplne inam. Robím sa, že ho nevidím a nepočujem,“ priznala najkrajšia Slovenka, aký problém má s opačným pohlavím.

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Policajná helikoptéra nad domom