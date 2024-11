Renáta Názlerova: Nie sú to kilá navyše, čo uberajú z ľudskej krásy. Aj moletky majú právo na lásku

Nemieni sa skrývať pred svetom len preto, lebo má pár kíl navyše. Aj z tohto dôvodu sa moderátorka, herečka, spisovateľka a mediátorka Renáta Názlerová snaží tento svoj postoj a sebavedomie preniesť na iné ženy, ktoré sa neustále trápia tým, ako vyzerajú. Niekdajšia hviezda Súdnej siene sa najnovšie rozhodla zostaviť „moletkovské práva" a poslať ženám dôležitý odkaz.

Kritika a ukážky

„Keď máte veľkú tmavookú a tmavovlasú mamu a veľkého tmavovlasého a tmavookého otca, nemôže z toho vyjsť krehká modrooká blondína (Smiech). Dostala som teda do vienka to, čo som dostala,“ hovorila pre Postoj Názlerová, ktorej na ceste k sebavedomiu pomohli najmä rodičia. Práve oni ju naučili, aby si uvedomovala svoje kvality, vybudovala si rešpekt, čo teraz odporúča aj svojim sledovateľom na sociálnych sieťach.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/renata.nazlerova.officialna.stranka/posts/pfbid02r4AEeHQYNcMV2NEriXMnvADiK5u6wuQnPRBEaBw6fho8R6bA8NAW5pZjuHx6c2CZl?ref=embed_post

Práve na internete sa však objavujú aj takí, ktorí ju neustále urážajú a kritizujú. Zatiaľ čo niekto iný by sa nad takýmito komentármi trápil, Renáta Názlerová hejterom dookola opakuje, že to, že vás niekto nevie prijať za to, aký ste, nie je vašim problém, ale problémom tých ľudí.

Aj moletky majú svoje práva

Povzbudená častými urážkami a spochybňovaním teraz zverejnila koláž fotografií s rôznymi outfitmi, ktoré mala oblečené. Tie porovnala so ženou v tých istých kúskoch oblečenia, no s menšou konfekčnou veľkosťou. Pridala aj akési moletovské práva, ktorými nielenže dodáva odvahu ženám, ale aj vysiela odkaz neprajníkom.