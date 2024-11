Na herectve je najhoršia jedna vec. Miška Čobejová má radu pre dcéru, ktorá sa chce vydať v jej stopách

Parádenie jej nie je cudzie a rozumie si v tomto ohľade aj so svojou mladšou dcérou. Miška Čobejová si od pätnásťročnej Táne neraz nechá i poradiť. Požičiavať si od nej módne kúsky by si však sama nedovolila, aj keď dcéra jej berie niečo v jednom kuse. „Keď si všetko svoje nahádže do špinavej bielizne, ide do mojej skrine a zoberie si odtiaľ,“ prezradila Miška týždenníku Šarm. Jednu vec jej však milovaná mladšia dcérenka spraviť nemôže, aj keď by možno chcela.

Foto: Instagram @cobejova

Spolu od vysokej

S manželom Ivanom je Miška už od vysokej školy. „Ivan vtedy študoval dizajn v kombinácii so sochou, takže je sochár a dizajnér. Naše dve školy boli veľmi blízko a mali sme spoločnú krčmu Depreso, kde sme sa zoznámili a odvtedy sme spolu,“ vyznala sa herečka, ktorá má s mužom svojho života dve dcéry, Ivanu a Táničku.

Zatiaľ čo Ivana sa ‚potatila‘ a je z nej architektka, Tánička by sa rada stala po maminom vzore herečkou, z čoho Michaela Čobejová nie je práve nadšená. „Človek si vie všetko predstaviť, len je problém, že herectvo je skutočne ťažké povolanie. Na druhej strane, možno keby si to vyskúšala, tak by zistila, že to nechce študovať. Ja by som jej to nepriala, lebo je to fakt nevďačné. Hlavne tá neistota je psychicky náročná,“ povzdychla si herečka v rozhovore pre Šarm.

Trápi ju to

Ako ďalej priznala, v súvislosti s herectvom ju trápi ešte jedna dôležitá vec, ktorú len ťažko sama zmení.