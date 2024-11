Manželstvo jej zachránila jedna veta. Katka Brychtová po Ivanovom boku zistila, že netreba žiť v minulosti

Sú spolu 36 rokov, no ani ich manželstvo sa nezaobišlo bez problémov. Katka Brychtová a uznávaný chirurg Ivan Brychta sa zosobášili, keď mala moderátorka len 21 rokov. A hoci im to spolu funguje už dlhé desaťročia, aj oni sa vo vzťahu potýkali s kadečím. V rozhovore pre denník Sme Katka prezradila, čo im napokon manželstvo zachránilo.

Mladá a hlúpa

Katka bola ešte len mladou študentkou a už mala vážnu známosť s budúcim uznávaným chirurgom Ivanom Brychtom, za ktorého sa vydávala s vykúkajúcim bruškom.

„Vydávala som sa mladá a ešte aj hlúpa. To považujem za šťastie, pretože keby som bola oveľa staršia, už by som asi vymýšľala a príliš preberala,“ zasmiala sa ešte pred rokmi v rozhovore pre denník Pravda.

Keď nejde o život, ide o...

No aj keď Katka svoje rozhodnutie nikdy neľutovala, aj ona napokon priznala krízy, ktoré museli s manželom prekonať. žiadny vzťah totiž nie je ideálny a aj u nich doma sa viackrát skloňovalo slovo rozvod. Jej pozitívna povaha a to, že zabúda na zlé veci, jej však napokon pomohli s manželskými problémami sa popasovať. „Skôr rozmýšľam do budúcnosti a nebabrem sa v minulosti. Veď vo vzťahoch robíme všetci chyby. Keby ľudia vedeli, čo všetko som už postvárala, to by bolo,“ naznačila s úsmevom.

S manželom sa preto podľa jej slov pozerali vždy na to, čo spoločne vybudovali, a pre rodinu urobili ústupok. „Ja som sa niekoľkokrát chcela rozvádzať a môj muž vždy povedal, to je naša rodina! A bolo vyriešené,“ priznala ešte pred rokmi počas svojho účinkovania v reality šou Farma s tým, že manžel ju naučil jednu vec: „Je prirodzené, že sú v živote lepšie i horšie chvíle. Len treba dokázať nájsť kompromisy a tešiť sa zo života. Môj muž ma naučil, že keď nejde o život, ide o…,“ skonštatovala Katka Brychtová v rozhovore pre denník Plus Jeden Deň.