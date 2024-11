Tešila sa na chlapčeka, prišlo však prekvapenie. Uzlinka z Pelíškov sa raduje z prvého dieťatka

„Deti musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou,“ napísal pred pár dňami, krátko po narodení prvého dieťaťa, na sociálnu sieť šťastný otecko Jiří Maryško, manžel Silvie Maryško (predtým Koblížkovej), ktorá sa dostala do povedomia širokej verejnosti v roku 1999 ako malá Uzlinka z Pelíškov.

Silvie Maryško v relácii Na kafeečko. Foto: reprofoto YouTube Na kafeečko

Keď ešte v júni Silvie prezradila, že čaká potomka, myslela si, že ho privedie na svet okolo 17. novembra. Termín pôvodne dostala presne na Deň boja za slobodu a demokraciu. „Sme takzvaní ‚Havloidi‘, ako sa hovorí. Všetci známi hovorili, že si to Jirka určite naplánoval,“ povedala v relácii Na kafeečko bývalá herečka, ktorá napokon porodila o tri týždne skôr.

Meno mali dávno vybraté

To však nebola jediná skreslená informácia, ktorú Silvia s Jiřím mali. Dvojica bola dlho presvedčená o tom, že sa im narodí chlapček. „Mysleli sme si to, asi preto, že sme už mali vybrané meno,“ poznamenala niekdajšia herečka, ktorá si takmer do poslednej chvíle pohlavie dieťaťa nijako nezisťovala.

Pre syna mali dokonca už i meno – chceli ho s partnerom pomenovať Ferdinand podľa Ferdinanda Vaněka, postavy z Havlovej hry Audience. Nakoniec sa však predsa len rozhodli, že si pohlavie dieťaťa zistiť ešte v predstihu dajú a sú vďační, že to urobili. V prvej chvíli totiž zostali pekne prekvapení.