Do školy musela ísť predčasne, keď riaditeľovi prečítala noviny. Dievčina z fotky to dotiahla až na vrchol

Do piatich rokov bola s mamou doma a hneď potom ju otec vzal na zápis do prípravného ročníka do školy. Tam si na stene v miestnosti všimla riekanku o škodlivosti fajčenia. Kým sa pán riaditeľ rozprával s jej otcom, zapálil si cigaretu a tak mu dievčatko pohotovo prečítalo text zo steny. Riaditeľ sa začudoval, že taká malá slečna vie čítať, položil pred ňu noviny a keď aj tie rýchlo prelúskala, spýtal sa, či vie písať. Vedela. A tak musela rovno nastúpiť do školy.

Tašku za sebou ťahala po zemi, nevládala ju odniesť a so sklápacími lavicami jej museli pomáhať spolužiaci, pretože na ne sama nestačila. Navyše sa prvý rok v škole neskutočne nudila. Toto dievča napokon uspelo v akademickej sfére a potom ho osud zaviedol ešte vyššie, na najvyššie poschodia politiky.

Viete, kto je na fotografii?