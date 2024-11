Keď prišiel o syna, nič nemalo zmysel. Moderátor Pinďo dnes prežíva najkrajšie obdobie, pre ľudí má silný odkaz

Skoro celý život je zvyknutý, že v noci spí maximálne štyri hodiny, no od septembra má to oveľa radostnejší dôvod. Moderátor Peter „Pinďo“ Lengyel a jeho partnerka Andrea sa stali rodičmi dvojičiek Adama Nathaniela a Filipa Eliaha, ktorí im otočili svet hore nohami. Šťastní rodičia spočiatku ani nečakali, že do ich rodiny zavítajú rovno dvaja chlapci.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200953542945917&set=pb.1386391901.-2207520000&type=3

Dostal, čo si želal

„Poviem to ľudsky – my sme to dali „na prvú“. Vieme kedy, vieme ako, akurát sme nečakali, že z toho budú dvojičky. Vyzerá to tak, že som výkonný,“ opísal Šarmu šťastný smejúci sa moderátor, ktorý si od narodenia svojich dvoch synov pripadá ako da Vinci. Aj keď vždy spával krátko, aspoň to bol súvislý spánok.

Teraz jeho občasné driemanie prerušuje kŕmenie, uspávanie a do toho všetkého vstupujú pracovné povinnosti či projekty. „Je to však niečo, čo som si v podstate želal a neuveriteľne si to užívam. Andrejka ako kojaca maminka maká aj potom, keď deti zaspia. Uprace, operie, vyvešia bielizeň,“ oceňuje svoju partnerku a dodáva, že keď je treba, role si bez problémov vystriedajú.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200260174132130&set=pb.1386391901.-2207520000&type=3

Nikdy to nevzdávajte

Matky si podľa neho zaslúžia Nobelovu cenu a muž, ktorý sa nechytí roboty, vraj nie je mužom. „Žena dojčí a on nech robí všetko ostatné – kŕmi, upratuje, perie, varí, nakupuje, nosí, manažuje. Ja to beriem úplne v pohode a s rešpektom,“ vysvetľuje Pinďo, ktorý však vo svete otcovstva nie je nový. Jeho prvorodený syn, Peťko Alexander, po piatich rokoch náročného boja s chorobou navždy odišiel a známy moderátor priznáva, že v tom momente jeho život stratil zmysel.