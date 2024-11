Pochutí si na nich každý. Zdeněk Pohlreich svoje zapekané tortilly zalieva špeciálnou omáčkou

Od obdobia, keď ho ako mladého kuchára posielali skúsení kolegovia zo žartu pre „ohýbač“ rožkov, síce ubehlo už veľa času, no v gastronómii ho to baví aj naďalej. Zdeněk Pohlreich si na svojej profesii najviac cení, že vďaka nej každý deň zažíva niečo iné. „Baví ma na tom tá akcia, to, že sa každý deň môžete zlepšovať,“ vysvetlil pre iRozhlas známy šéfkuchár.

Mäso nepotrebuje každý deň

Ako malý si najviac pochutil na zemiakovej kaši, pri dezertoch dodnes dáva prednosť čokoláde a najlepšia je podľa neho vtedy, keď sa spojí s inou zaujímavou chuťou. „S niečím, čo je kyslé, také ostré. Či už je to marakuja, maliny, limetka a tak ďalej,“ vymenoval pre Czech gastro fest.

Svoju všestrannosť podčiarkuje aj tým, že sa v mnohých receptoch dokáže vyhnúť mäsu a nepotrebuje ho jesť každý deň. Jeho zapekaným tortillám napokon žiadne mäso ani nechýba. Na jazyku sa rozplývajú vďaka kvalitnému syru a ich chuť ocenia aj milovníci pikantných pokrmov.

Zapekané tortilly podľa Zdeňka Pohlreicha: